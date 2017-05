Mobil Ryzen, über CPU és Vega – ezekkel készül az AMD

Láttál már mobil Ryzent? Mi többet is, ahogy Threadripper CPU-t működés közben, sőt, RX 580-nal szerelt egybegépet és egy Vega GPU-t is, sőt, mindet videóra is vettünk neked!

Hatalmas várakozásokkal indultunk Tajpej belvárosi negyedébe, hogy megcsodálhassunk végre Ryzennel szerelt notebookokat, 16 magos AMD CPU-t és Vega GPU-kat - nos, ebből sajnos nem minden teljesült, de azért jó néhány fontos információt megtudtunk és videón is megmutatjuk nektek, mire számíthattok ősszel.

Threadripper testközelből

Az Epyc márkanév mögé sorakozott fel a Threadripper CPU, ami a már több cégnél is látott X399-es alaplapokba illeszkedik, vagyis a jelenlegi Ryzenekkel nem kompatibilis. A 12 és 16 magos CPU-k a HEDT felső szegmensét, sőt, az afeletti régiót célozzák, miközben az AMD kínosan ügyel arra, hogy rendre olcsóbb legyen az Intel megoldásainál, aki ugyebár utolsó utáni pillanatban dobta be a 18 magos Core i9-ét. A Threadripper hamarosan, már június 20-án megjelenik és tényleg bivalyerős, de ezt szerkesztési, renderelési munkáknál lehet igazán kihasználni. Ami igazán új érdekesség, az a 64 darab PCIe 3.0 szál - ez jelentősen több az Intel rendszereinél megszokottnál, így több VGA, NVMe SSD és egyéb periféria csatlakozhat direktben a processzorhoz. Jó hír, hogy mindegyik Threadripperben teljes értékű, 4-csatornás DDR4-vezérlő dolgozik.

Ryzen-hódítás

A Ryzen sikerére a PC-gyártók is felfigyeltek és több asztali konfigurációt is bemutattak. Itt találkoztunk Acer, Dell, HP, Lenovo és Asus masinákkal is, mi azonban a Dell XPS gépét emelnénk ki. Ez nem más, mint egy 27 colos All in One egybegép, ami vékony, elegáns, mégis egy bivalyerős Ryzen processzor dübörög benne Radeon RX580-as VGA-val.

Az alaplap-falon több ismerős lappal is találkoztunk, ami már nálunk is járt teszten, de volt azért újdonság is. Ezek közül nekünk a mini-ITX-es Ryzen AM4 lapok tetszettek leginkább. Ez már csak azért is érdekes, mert az ilyen rendszerekhez ideális Ryzen 3-ról is kaptunk friss információt: az olcsó, de még mindig Oculus-minősített (értsd: VR-ra is használhatóan erős) processzorok ősszel érkeznek meg a boltok polcaira.

A notebookokból meglepően sokat hozott el az AMD, de amikor nagy elánnal rávetettük magunkat, csalódottan konstatáltuk, hogy bizony ezek még a régebbi AMD A-szériás mobil CPU-kra épülnek.

Az igazi újdonság így az Asus gépe maradt, amely a RoG Strix GL702ZC modell. Ebben 65 wattos Ryzen 7-es CPU dübörög, mellette pedig egy Radeon RX 580-as GPU, vagyis igen jó teljesítményre számíthatunk. A gépet ki is tudtuk próbálni, ami azt jelenti, hogy igazából készen van, ráadásul elég erős is: a CineBench R15 teszten 1410 pontot ért el, ami a mi adatbázisunk szerint is abszolút világrekord a notebookok körében.

A gép egyébként alumínium előlapot és egészen vastag, műanyag házat kapott, pirosan világító tasztatúrával és jó, FreeSync 2.0-s kijelzővel, belül pedig M.2-es SSD-t és Wi-Fi ac vezérlőt találunk. Rövid ismerkedésünk alatt nem tűnt rossznak a gép, de nagyon reméljük, hogy az ára igazán barátságos lesz, olyannyira, hogy érdemes legyen ezt választani a Core i7+GTX 10-es modellek helyett.

Egy alfa állapotú hibrid notebookot is megmutattak, amelyben már alacsony fogyasztású Ryzen CPU dolgozik integrált Vega GPU-val, sőt, ez a CPU is négymagos és nyolc programszálas, a vastagsága pedig 15 mm alatti. Ennél többet nem árultak el, a közelébe sem engedtek, hogy kicsit nyomozhassunk, csupán annyit tudtunk meg, hogy az ilyen gépekre 2018 elejéig még várnunk kell.

Vega-mentesen

A szép és jó gépeknek mindenki örült, de titkon egyetlen dologra, a Vega videokártyákra várt a tömeg. Nos, ugyan láthattunk egy Vega konfigurációt, de ez nem az a Vega GPU, ami az asztali gépekbe készült gamer hardver - arra és minden egyéb információra sajnos júniusig még várnunk kell.