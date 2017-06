Két PC egy házban és egyéb gamer finomságok - Bitfenix, Noblechairs, Cougar

Olyan házat láttunk, amibe két darab komplett PC is belefér, illetve végtelenül kényelmes székeket és gamer perifériákat, amik ismét meglepő extrákat hoznak, továbbá néhány olyan komponenst, amelyek könnyen lehetnek népszerűek nálunk is. Ja, és mindent videóra is vettünk!

Jó dolog manapság PC gamernek lenni, vagy olyan felhasználónak, aki szereti a minőségi, extrákkal telezsúfolt perifériákat, komponenseket, mert a gyártók egymást túllicitálva igyekeznek a kedvükben járni. Az RGB világítás mellett egyre több helyen prémium alapanyagokkal, átgondolt dizájnnal és ötletes megoldásokkal találkoztunk. Mutatunk most néhány igazán belevaló perifériát, valamint olyan házakat, amelyek között van olcsó, de minőségi és nagyon drága, de hihetetlenül különleges is. Ja és megtaláltuk a nem bazári, elegáns RGB világítást is.

Phanteks - a prémium házak mágusa

Igazán fontos újdonságokkal és egy különleges extrával várt minket a Phanteks a Computexen. Az első egy szokatlan ventilátorkeret, amely alumínium és műanyag kivitelben is megjelenik. Ezekbe a keretekbe rejtette el a gyártó a LED-eket, amelyek lehetnek RGB, illetve egyenkét programozható, Addressable RGB LED-ek is. Az így kapott világításnál nem direktben a LED-eket látjuk, csupán azok fényét, ám a trükkös keret nem csökkenti a fényerőt, ráadásul a ventilátornak is extra stabilitást ad.

Az egyik kedvencünk az Enthoo Evolv ITX, amely egy megfizethető mini-ITX ház szép oldallappal minőségi, vastag fémborítással. A másik ház kifejezetten népszerű lehet, ez az Eclipse P300, amely határozottan olcsó lesz, mégis megkapjuk az edzett üveg oldallapot, a minőségi anyagokat és a megfelelő hűtést is.

A Phanteks egy különleges ötletet dolgozott fel az Enthoo Evolv Shift X esetében, ahol a ház mindössze 17 cm széles. Az akár edzett üveggel is kérhető ház csodálatosan mutat akár nappaliban, tévé alatt, akár kis helyet elfoglalva asztalunkon is, miközben az ötletes elrendezésnek hála nagyon erős konfigurációt is elrejthetünk benne.

Az igazi kuriózum az Enthoo Elite, amely egy óriási, ráadásul masszív és szép ház. Ebbe két darab, komplett PC-t is beszerelhetünk: egy normál ATX és egy mini-ITX lapra szereltet. A házbe emellett két tápegység is belefér, de akár egy tápról is üzemeltethetjük a két PC-t a feszültségosztónak hála. Szintén egyben programozhatjuk a világítást és az egyedi vízhűtéskör is lehet osztott. A csodálatos ház emellett USB Type-C előlapi csatlakozót is kínál és természetesen kapunk manuálisan, illetve alaplapról vezérelt RGB-világítást is.

Noblechairs - gamerkedés kényelmesen

Csodálatos dolog egy erős PC, de mit sem tudunk vele kezdeni, ha kényelmetlenül fészkelődünk előtte. Ezért fejlesztették ki a NobleChairs székeket, amelyek eleve úgy néznek ki, mintha egy Forma-1 autóból, vagy óriáscég vezetője alól rántották volna ki őket. A látszat nem is csaj, ugyanis a többféle, akár igazi bőrrel bevont székek hihetetlenül kényelmesek és mindenféle pózba szabályozhatók - akár szinte teljesen fekvő helyzetbe is állíthatjuk őket.

Persze ennél egy kicsit fontosabb, hogy derekunkat, vállainkat és könyökeinket megfelelően alátámasztják, ráadásul mindegyik szék a szokásosnál legalább 2× vastagabb fémvázra épül, a bevonat anyagánál pedig a NobleChairs gondoskodott róla, hogy ne csak 1-2 évig maradjon épp új székünk, hanem évekig állja a sarat akár napi 16 óra gépezésnél is.

Bitfenix - Üveget és alumíniumot mindenkinek

A Bitfenix Enso Showcase csak az év vége felé érkezik meg, de már most nagyon figyeljünk oda rá, mert hihetetlen, hogy milyen jó áron, messze 30 ezer forint alatt kínál majd olyan extrákat, amiket eddig háznál nem igazán láttunk. A fém előlap négy sarka RGB-háttérvilágítást kapott, de nem akármilyet, hanem Asus Aura Sync kompatibilis, Addressable világítást, vagyis minden LED színét egyesével állíthatjuk be szoftveresen, Windows alatt.

Sokak kedvence lehet a Nova TG széria, amely fekete és fehér színben is elérhető lesz hamarosan. Itt 40, illetve 50 Eurós házakról van szó teljes edzett üveg oldallappal és okos belső elrendezéssel. Ebbe az árba még a ventilátorok is belefértek (az egyik LED-es) és a stabilitás miatt sem kell aggódnunk.

Szerethető és kicsi, igazán egyedi ház a Bitfenix Portal, ami nem véletlenül kapta ezt a nevet - elég, ha rápillantotok a videón. A mini-ITX lapot fogadó háznál az okos tervezés eredményeként akár 12 cm-es vízhűtést, két darab 3,5 colos HDD-t, egy SSD-t és akár 30 cm-es videokártyát is beszerelhetünk. Utóbbit rögtön felülre, ahol ügyesen elrejtett szellőzőnyílások biztosítják a jó légáramlást, illetve a hajlított plexinek hála láthatjuk is gyönyörű, csúcskategóriás videokártyánkat.

Cougar - egyedi kapcsolók és pofás házak



A narancssárga-fekete színkombinációt megtartva érdekes és teljesen új gamer perifériákat mutatott be a Cougar. A 2000 Hz-es mintavételezésű, PWM3366-os szenzorral szerelt egér mellett olyan billentyűzetet kapunk a cégtől, amelyben immáron az egyedi fejlesztésű mechanikus kapcsolók teljesítenek szolgálatot. Ezek a kapcsolók a Cherry MX-szériával azonos taktilis tulajdonságokat és strapabíróságot ígérnek, a háttérvilágításról sem kell lemondanunk, viszont árban sokkal barátságosabb termékekre számíthatunk - a cég képviselőjének elmondása szerint 12-16 ezer forinttal szerényebb árat lőttek be a teljesen egyedi fejlesztésű tasztatúrához.

Egy olyan headset is előkerült a standon, amely hatalmas fülpárnáival hívja fel a figyelmet magára. Ez a fülpárna azonban csak egy az érdekességek közül: a jó hangminőség és kényelem mellett USB-s és szimpla jack csatlakozós modell is elérhető lesz viszonylag olcsón, illetve a párnákat egyszerűen lepattinthatjuk és kisebbekre cserélhetjük, ha például az utcán is hordani szeretnénk új fülesünket.

A Cougar stand fénypontja kétségkívül a Conquer ház, ami megtartotta a cég narancssárga-fekete színkombinációját, azonban kialakítása teljesen egyedi. Az alaplap 30 fokban döntött hátrafelé, amit követ a ház formája is. A felhajtható felső borítás alá akár 360 mm-es radiátor is elfér, előre pedig kétventilátoros változatot szerelhetünk. A teljes egészében egyedi, alumínium-üveg ház alsó részén félig nyitott részleg is található, ahová a tápegységet rejthetjük el.