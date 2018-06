Ryzen processzorral újít a Huawei MateBook D

A részleteket az AMD Computexen tartott konferenciáján szórták el.

A Huawei tavaly mutatta be a MateBook D laptopját, amely 15,6 hüvelykes, Intel Core i5-7200U processzorral és NVIDIA 940MX grafikával. Idén jön egy új verzió, kisebb kijelzővel és AMD Ryzen processzorral, valamint Radeon Vega grafikával.

Hirdetés

A részleteket az AMD Computexen tartott konferenciáján szórták szét. Az új modell 14 hüvelykes, 1920 x 1080-as IPS-kijelzőt kap, valamint AMD Ryzen 5 2500U processzort, Radeon Vega 8 grafikával és 57,4 Wh-s akkumulátorral.

A laptopnak négy hangszórója van (Dolby szoftverrel), van rajta USB-C port, HDMI és USB csatlakozók. Mindössze 1,45 kilogrammos és 15,8 milliméter vastag. Ha valakinek ismerős lenne, az azért lehetséges, mert nagyon hasonlít a Honor MagicBookra.

A Honor a Huawei egyik márkája, amelyet a középkategóriában indított, és kiváló ár-érték arányt szeretne kínálni vele. Nemrég az okostelefonok mellett már laptopokat is kínál a Honor. Az első MagicBook áprilisban mutatkozott be, Intel CPU-val és NVIDIA grafikával. Nemrég kiderült, hogy Ryzen processzorral szerelt verzió is lesz. Ez a modell gyakorlatilag azonos a Huawei MateBook D új kiadásával.