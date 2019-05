Ütős asztali gép helyett is beválik az MSI GT76 Titan laptop

A legtöbben úgy vélik, hogy ez az idei év legerősebb olyan laptopja, amely alkalmas asztali konfigurációk kiváltására.

Egy ideje már hallani az MSI GT76 Titan laptopjáról, amely menetrend szerint ott is van a 2019-es Computexen. A gép már a show kezdete előtt Best Choice Golden díjat kapott, a szakértők szerint pedig ez az év legjobb laptopja, amelyet asztali konfiguráció kiváltására terveztek.

Az MSI GT76 Titan asztali Intel Core i9-9900K processzorral rendelkezik, olyannal, aminek mind a nyolc magja 5 GHz-re lett húzva. Mindezt egy asztali NVIDIA GeForce RTX 2080 kíséri. Mivel ezekhez erős hűtés kell, ezért 4 ventilátort és 11 hőcsövet használ a gyártó, ezeknek hála a légáram a szokásos 2,5-szerese.

A 17,3 hüvelykes, 4K-s IPS-kijelző az Adobe RGB skála 100 százalékát lefedi. RAM-ból 128 GB DDR4-2666-os fér be, valamint három PCIe NVMe SSD-nek is van hely, plusz egy 2,5 hüvelykes HDD-nek. Az M.2-es SATA SSD-k is támogatottak.

A Notebookcheck tesztjei szerint a laptop a Cinebench R15-ben 2054 pontot szerzett a többmagos teszten, ami több mint kielégítő.

A laptopban Killer E3000 Ethernet és Killer 1650 WiFi 6 adapter van, de akad Thunderbolt 3, USB 3.2, USB-C, HDMI 2.0, mini-DisplayPort 1.4, jackcsatlakozó és microSD-foglalat is. A dizájn a sportautók világából merít, és természetesen RGB-s világítás is van, amit a Mystic Light vezérel. A 4,5 kilogrammos laptop nehézsúlyú versenyző, de a hardvert figyelembe véve ez valószínűleg sokak számára nem lesz probléma.

A GT76 Titan a világ szerencsésebb környékein júliustól lesz elérhető, az ára viszont nem lesz apróholmi, 3500 eurót, azaz majdnem 1.140.000 forintot kérnek érte, és akkor még nem is számoltuk azt, hogy míg beérkezik Magyarországra, kap egy finom áfát és egyéb csodákat.