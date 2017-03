15 perc alatt találtunk bérgyilkost, gyerekpornót és vesét a Sötét Interneten

Az urbánus legendák szerint a keresők és hatóságok szemei elől elrejtett Sötét Weben minden elérhető, sőt minden IS. Telepítettük a Tor böngészőt és nekiláttunk kideríteni, igaz-e mindez.

Most képzeljen ide mindenki egy átlagos fantasy filmből ismert, reszketeg remete-hangot, és úgy olvassa el a következő mondatot. Homályos legendák és kósza mendemondák szerint létezik egy olyan internet, amely sötétségbe burkolózik és elrejtőzik az átlagos halandók elől. Ide nem ér el sem a nagyvállalatok, sem a törvény keze, viszont aki ide belép, megtalálhat mindent, amit csak megkíván - még a legbetegebb, leggonoszabb, legperverzebb vágyait is kielégítheti.

Nos, a fenti felvezetés egyáltalán nem olyan humbug, mint a gyíkemberek a Szíriuszról, vagy a háttérhatalom által repülőkről szórt chemtrail. A sötét internet valóban létezik, és kifejezetten könnyű is rácsatlakozni, bár persze a használata már egyáltalán nem kényelmes vagy kifejezetten élvezetes. És már most leírjuk, hogy az itt következő cikk tényleg, a lehető legszigorúbban edukációs jellegű, tehát egyáltalán nem arra próbálunk buzdítani senkit, hogy nekiálljon bérgyilkost felfogadni vagy megkérdőjelezhető korú thai lányoknak ajánlatokat tenni, mert ez továbbra is bűncselekmény.

Mi van az internet alatt?

Egyrészt érdemes tisztázni az alapfogalmakat, amiket már sokan eleve összekevernek. Az "internet alatti internetnek" ugyanis két főbb szintjét lehet megkülönböztetni, amik teljesen másra valók. A felső szint az úgynevezett Deep Web, azaz Mély Internet: ez gyakorlatilag minden olyan adatot, oldalt és szolgáltatást jelent, amelyet nem indexelnek a keresők, nem talál meg közvetlenül a Google, vagy nem érhetjük el szimplán egy webcím begépelésével. Ezek azonban még nem feltétlenül illegális dolgok, ide tartozik például minden olyan fórum vagy közösségi tevékenység, amit csak regisztráció során érhetünk el, személyes fiók, privát felhőtárhely, céges fórumok és telephelyek közötti "privát internet-szeletek", virtuális irodák és még egy csomó egyéb.

Ami már tényleg a mélyben húzódik meg, az a Dark Web, azaz a Sötét Internet. Ez alapvetően egy olyan hálózatot jelent, amelyet a megfelelő módszerekkel teljesen anonim módon használhatunk, tehát bármi, amit olvasunk, megnézünk vagy akár létrehozunk, azt hatóságok, államok, vagy akár kutakodó ismerősök sem köthetik hozzánk.

A sötét interneten nem találunk valami.hu vagy bármimás.com jellegű webcímeket, hanem bonyolult kódsorok jelzik az oldalakat, a végződésük pedig mindig a .onion kiterjesztés. Igen, az onion hagymát jelent, és igazából ez a technológia a titkosítás alapjául szolgáló, sokrétegű megoldás miatt kapta a nevét. Érdemes tudnu, hogy az .onion oldalakat, valamint a Tor által használt titkosítási algoritmust eddig még nem sikerült feltörnie senkinek, pedig dolgozik rajta mindenki mindenfelé. Különböző országok hatóságai értelemszerűen a bűnözés visszaszorítása miatt látnának bele szívesen a sötét netbe, míg vannak olyan országok, ahol a szólásszabadság elfojtása miatt menekülnek szószólók, illegális pártok, véleményvezérek a sötét web védelmébe. Oroszországban például teljesen legális, állami szinten kínálnak mesés vagyonokat annak, aki képes feltörni a Tor mögötti titkosítást és hozzáférést ad a kormánynak a másként gondolkodók személyéhez.

Irány a mélység!

Ahhoz, hogy elmerüljünk a sötét internet habjaiban, először egy speciális böngészőre van szükségünk. Ez a Tor Browser, amit bárki letölthet teljesen hagyományos módon a (normál) internetről a https://www.torproject.org/ címről. AZ ingyenes böngésző első látásra olyan, mint egy hagyományos internetezésre használt Firefox - nem is véletlenül, hiszen ennek a böngészőnek a motorjára épül, az általa használt protokoll azonban teljesen más.

Fontos, hogy az anonimitásunkat még az sem védi meg teljesen, ha Tor böngészőt használunk. Ezzel is látogathatunk például normál weboldalakat, értelemszerűen ez továbbra is visszakövethető lesz, ahogy akkor is rés tátong a biztonságunkon, ha valamilyen proxyn, céges belső hálózaton keresztül próbálkozunk. A böngésző mindenesetre viszonylag részletes leírásokkal segít abban, hogy milyen környezetben hogyan kell beállítani a védvonalakat a teljes névtelenséghez és követhetetlenséghez.

A Tor böngésző kezdőlapja gyakorlatilag semmilyen támpontot nem ad az induláshoz, ezért nekünk kell elkezdeni a keresgélést. Először akár a "normál interneten" keressünk rá a "tor search engine" vagy "onion search engine", esetleg a "dark web links" jellegű kifejezésekkel olyan kezdőoldalakra, amelyek önmagukban még nem illegálisak. Az így kapott, .onion végű találatokat lehet aztán beírni a Tor böngészőbe, és jó esetben egyszer csak találunk egy működőképeset - az onion oldalakat ugyanis szintén a biztonságra való tekintettel gyakran mozgatják új címekre, ráadásul az ezeket tároló szerverek sem épp hótiszták, ezért sokszor megszűnnek, leállnak.

Mi viszonylag gyorsan, másodjára találtunk olyan onion keresőt és címtárat, ami rendesen elindult, bár arra jó előre felkészültünk, hogy még a működő oldalak is csigalassúsággal töltődnek majd be - épp a sokszoros titkosítás miatt a Tor alatti böngészés sebessége nagyjából a kilencvenes évek közepének betárcsázós modemes élményét hozza - ide tehát senki se full HD streamekért jár, ne is számítsunk hasonlóra.

Mindennek a legalja

Nos, és itt jött a sokk. Mert a gép előtt ülve arról beszélgettünk, milyen illegális dolgokra keressünk rá, és elheherésztünk azon,hogy az ilyesmi úgyis csak humbug és legenda, szóval kábé eddig jutottunk a Nagy Titokban, aztán nagyjából ennyi is van az egész sötét web dologban. Ehhez képest szinte azonnal, még a linkgyűjtőben felbukkant egy bérgyilkos-kereső, ráadásul látszott az is, mikor volt utoljára elérhető, hogy biztosak legyünk benne, nem valamilyen elavult, már nem létező oldallal próbálkozunk.

A linket lekattintva aztán tényleg valós oldal bukkant fel. Itt egy konkrét megbízás esetén megadhatjuk a célszemély adatait (minél többet, annál jobb), aztán érkeznek az ajánlatok: átlagemberek kiiktatását már 2-5000 dollárért vállalja valamilyen alacsony szintű bandatag, de egy politikus, vagy befolyásos cégvezető elintézéséért akár 200 ezer dollárt is elkérhet az, aki elvállalja a dolgot. Hoppá. A fizetés egyébként itt is - ahogy a sötét weben szinte mindenhol - a lenyomozhatatlan virtuális valuta, Bitcoin segítségével történik, tehát nem csak a böngészés marad titkos, de a hatóságok a pénzmozgást is csak a normál fizetőeszközről Bitcoinra váltás pillanatáig tudják követni, onnantól senki nem lát mélyebbre.

Oké, akkor nézegessük tovább a linkeket. A gyűjtőoldal egy csomó olyan oldal hivatkozását dobta fel, ahol magándetektíveket fogadhatunk, vagy elvileg engedélyköteles fegyvereket rendelhetünk, és viszonylag gyorsan megtaláltuk a világ legnépszerűbb titkos drog-áruházát, a Silk Roadot is, ahová egy rövid regisztrációs folyamat után belépve elárasztottak az aktuális ajánlatok.

Aztán nem volt mese, jöhetett a vese. Azaz rákerestünk, hogy szervkereskedő oldalakon tényleg lehet-e vásárolni élő, működő szerveket, és itt is volt találat egy rakással. Először egy szerveket kereső fórumra bukkantunk, aztán pedig egy olyanra, ahol a saját szerveiket felajánlók jelentkeztek be az általuk felajánlott "belsőségekkel", és a kapcsolódó információkkal (vércsoport, ismert betegségek, állapot). Egy 34 éves férfi veséje most épp 20 ezer dollár környékéért van a piacon, ehhez a vevőnek még a donor utaztatását, szállását és a műtét költségeit is fizetnie kell.

A "felnőtteknek szóló" linkek között egy csomó olyan fórumot találtunk, ahol képeket és videókat cserélgethetnek a (természetesen ismeretlenség mögé bújó) tagok. Itt aztán volt minden, ami a normál weben tiltott: megalázós szex, állatos témakörök, és még olyan borzalmak is, mint a nekrofília, az erőszak és a gyerekpornó. És igen, az egyik ilyen linket lekattintottuk, mert nem hittük el, hogy valódi. És valódi volt. Az így megtalált képeket még cenzúrázva se merjük közölni, legyen itt csak a chat egyik részlete, ahol jó előre megírják azt is, miket lát majd, aki rákattint a képek hivatkozására. Kisfiú meztelenül megkötözve. "Ilyet aztán nem látsz a játékboltban". Két kislány játszik egy kisfiú nemiszervével. És igen, a képek valódiak. :(

Akkor a Sötét Web egy gonosz dolog?

Bár az előző bekezdésben említett tapasztalatok miatt eléggé elkeseredtünk és felháborodtunk, azért logikusan kell gondolkodnunk. Mint minden technológia, a Tor és a mögötte álló onion is akkor rossz, ha rossz dologra használják. A keresőkben találtunk egy csomó olyan hivatkozást, ahol diktatúrák által irányított országokban élőknek van lehetősége szabadon beszélni, visszaéléseket bejelenteni, segítséget kérni. Megfigyelt újságírók, elnémított bloggerek, aggódó polgárok beszélgetnek itt egymással és a külvilággal, ami valóban fontos és hasznos dolog.

Másrészt pedig, bármennyire is sok a gyerekpornó és egyéb büntetendő tartalom, viszonylag ugyanilyen arányban találtunk olyan onion oldalakat is, amelyek az efféle tartalmak szűrésére, a pedofilok leleplezésére szakosodtak. Szóval van még remény itt is, és a Tor letöltése egyáltalán nem azt jelenti, hogy a Sötét Webet valóban rossz dolgokra kell használnunk. De vigyázat, ha belenézünk a sötétségbe, az visszanéz ránk...