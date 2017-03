Az amerikaiak félnek a robotautóktól

Ennek ellenére egyre többen akarnak sofőr nélküli technológiákat az autójukba.

A robotautók a világon mindenhol erősen megosztják az embereket, ugyanakkor a legtöbben azt hinnénk, hogy az amerikaiak tárt karokkal várják a sofőr nélküli járművek korát. A legutóbbi felmérések szerint nem ez a helyzet, sőt: a legtöbben félnek a robotautóktól.

A kutatásban megkérdezettek 54 százaléka látni sem akarja a robotautókat az utakon a maga közelében. Ennek ellenére 60 százalék egyre több sofőr nélküli technológiát szeretne az autókba, mint például az automata fékrendszer vagy az automatikus parkolás.

2016 az egyik legveszélyesebb év volt az amerikai közlekedésben, 40 000 halálos balesettel. Ugyan a gondos tervezőmunkának és a nagyobb biztonságnak hála a halálos balesetek száma folyamatosan csökkent, 2015-ben és 2016-ban ezek száma alaposan megugrott. A szakemberek szerint azért, mert a sofőrök nem figyelnek, sokan küldenek és fogadnak üzeneteket - de pontos indoklással senki sem tud szolgálni.

A sofőr nélküli technológiák segíthetnek a problémán, és ami azt illeti, a robotautók is tudnak biztonságosan közlekedni. A kutatások alapján akik már rendelkeznek olyan autóval, ami tud hasonló funkciót, azok 75 százalékkal jobban bíznak a technológiában. Vagyis ahogyan az emberek megtapasztalják az újításokat, várhatóan a félelmeik is csökkennek. Erre utal az is, hogy a fiatalabbak 43 százalékos arányban félnek a robotautóktól, az idősebbek pedig 60.

Választása azonban nem nagyon lesz az amerikaiaknak, ugyanis Kaliforniában már idén közútra kerülhetnek a robotautók - a kezdeményezést pedig több állam is követheti.