Egyre kevesebb nő van a tech szektorban

Rengeteget beszéltek a témáról, de a helyzet a gyakorlatban csak még rosszabb lett.

Az elmúlt néhány évben rengeteget beszélt mindenki arról, hogyan vonják be nagyobb mértékben a nőket a tech világába, hogyan érik el azt, hogy a lányok is programozzanak az iskolákban. A cél az volt, hogy a cégek vezető pozícióiba, igazgatótanácsába is egyre több nő kerüljön.

Az óriási figyelem és kampányok ellenére a gyakorlatban a helyzet csak rosszabb lett. A Silicon Valley Bank 2017-es jelentése leginkább a startupokra koncentrált, és nem fest túl kedvező képet ilyen szempontból.

A vizsgálatban résztvevő startupok több mint 70 százalékának egyetlen női tagja sem volt az igazgatótanácsban - pedig tavaly még 66 százalék volt az arány, tehát a helyzet romlott. Nem csak az igazgatótanácsokban jellemző ez, hanem a vezetői pozíciókat tekintve is.

A First Round Capital nagyjából fél éve végzett hasonló kutatást, akkor az derült ki, hogy a startupok harmadában még csak fel sem merült, hogy napirendre vegyék a cégen belül a férfiak és a nők arányát, etnikai sokszínűségét. A trendet valószínűleg a legnagyobbak sem tudják megfordítani, hiszen a Facebook legutóbb azért nem tudott tenni az ügy érdekében, mert nem talált megfelelő szakembereket - így sem a nemek arányát, sem a kulturális összetételt nem tudta színesíteni.