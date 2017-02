Ezek a világ legokosabb városai

A listára Szingapúr, New York, Barcelona, Oslo, London és San Francisco is felkerült.

A technológiai infrastruktúrát figyelembe véve a Unacast legutóbbi Proximity.Directory jelentése Szingapúrt, New Yorkot, Barcelonát, Oslót, Londont és San Franciscót írta fel a világ legokosabb városainak a listájára.

Hirdetés

A jelentésben olyan szenzorokat vettek figyelembe, amelyek például érzékelik, hogy áll-e autó a parkolóban - több mint 50 országban volt ehhez partnerük.

Az okosprojektek egyre elterjedtebbek minden évben, de a fejlődés csak most kezdődött. A piac 2014 és 2016 között 3,3 milliárd dollárral hízott 12,1 milliárdra. 2050-re a világ népességének 66 százaléka él majd városokban - az arány Amerikában már most 82,3 százalék.

A kormányok a technológiával felkészülhetnek a közbiztonság biztosítására, a forgalom optimalizálására és a turizmus javítására - valamint az adatokból is csinálhatnak pénzt.

Szingapúr például szenzorokkal és kamerákkal elemzi a forgalmat és a tömegeket, ütemezi át a tömegközlekedést és a lámpákat. Azt is megjósolják, hogy az új épületek hogyan befolyásolják a jelerősségeket és a szeleket. Barcelona LED-es jelzőlámpákkal csökkentette a fogyasztását, szenzorokkal méri az esőt és a hőmérsékletet - a locsolórendszerekkel és a szökőkutakkal is összekötötték mindezt. New York nagysebességű hálózata 2025-től monitorozza majd a levegőminőséget, a forgalmat és az energiafelhasználást. London a parkoláson és a forgalmon segítene, az adatokat a startupok is elérik. San Franciscóban is van dinamikus parkolási rendszer, változó árszabással.