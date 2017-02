Hihetetlen mértékben bővül az Amazon

100 000 új dolgozó és egy légi fuvarozási központ is szerepel a terveikben.

Az Amazon még januárban jelentette be, hogy 18 hónap alatt 100 000 fővel bővítenék dolgozóik létszámát. A Microsoft teljes állományának megfelelő számra természetesen sokan felkapták a fejüket, most azonban kiderült, hogy mindez egyáltalán nem olyan különleges, hiszen tavaly is hasonló mértékben nőtt munkatársaik létszáma.

Legfrissebb negyedéves pénzügyi jelentésük alapján a 2015-ös 230 800-ról 2016 végéig 341 400 fősre bővítették csapatukat. Ebben még nincsenek benne a bérmunkásként és részmunkaidőben foglalkoztatottak, bár az is igaz, hogy a legtöbb friss dolgozó a tavaly megnyitott 26 új raktár egyikében végez kemény fizikai munkát viszonylag alacsony fizetésért.

Az Amazon nagyratörő tervei között szerepel továbbá egy saját légi fuvarozási központ megnyitása a Northern Kentucky International Airport területén. A közel 1,5 milliárd dollárból 185 000 négyzetméternyi területen megvalósuló beruházás legalább 2000 új munkahelyet teremthet. A létesítmény az első időszakban napi 200 repülőgépet fogadna és indítana, amivel nem csak függőségüket csökkenthetnék az UPS-től és társaitól, de akár komoly konkurenciájukká is válhatnának.