Itt a világ 100 legnépszerűbb weboldala

A klasszikus vicc szerint, ha az internetet a felnőtt tartalmak nélkül letöltenénk, ráférne egy DVD-re. Ehhez képest mutatjuk, mik a valóban leginkább látogatott weboldalak.

Az internet óriási - jelenleg nagyjából 1,1 milliárd különálló weboldal várja, hogy valaki odatévedjen. Persze vannak népszerűbb és kevésbé látogatott oldalak, de mi most koncentráljunk a TOP100-ra. Egy amerikai felmérés keretében a Vodien készített egy infógrafikát arról, hogy az Alexa statisztikái alapján mely weboldalaknak a legnagyobb a forgalma. Az infografikán színkódolást is használtak, így látható, melyik milyen tartalomért felelős, illetve a méret is számít és a nagyobb buborékoknál az is, hogy mely céghez köthető az adott weboldal. Például az Alphabet Inc-hez a Google, a Youtube vagy a Blogspot.

Először is, nézzük meg az infografikát kicsiben, aki pedig szeretne elveszni a részletekben, kattintson rá egy határozottat, az elviszi az eredeti összeállítást készítő Vodien weboldalára, ahol óriási méretben lehet böngészgetni, melyik oldal hol áll és kivel hogyan kapcsolódik.

Látható, hogy a vezető Google például élénksárga színű, ezzel jelölték a keresőket - a Microsoft Bingje már csak 17. a listán, a kínai Baidu pedig a 88. helyen áll. Fehérek a zenét, videót és filmeket szolgáltató oldalak, ahol a YouTube dominál, amely egyben a világ második leglátogatottabb weboldala. A hagyományos tévézés halálát mi sem bizonyítja jobban, mint a Netflix 10. helye, a játékos közvetítések pedig a 40. helyre repítették a Twitchet.

Fakó kékek jelzik a közösségi oldalakat, amelyek között az összesítésben harmadik helyet elérő Facebook vezet (nem mondanám, hogy elcsodálkoztunk, na), a LinkedIn a 11. helyig jutott a kényszerű munka-közösségi mosolyok segítségével, de még a trollokat és hipsztereket tömörítő Tumblr is eggyel beljebb lépett a top20 szélétől.

Érdekes még a halványzöld halmazzal jelölt kereskedelmi oldalak halmaza, ahol a 4. helyen álló Amazon uralkodik, de vannak üdítő versenyzők is, mint a kézműves termékeket kínáló Etsy. Ja, és persze ott az Ebay, a világ legnagyobb apróhirdetési oldala. Webszolgáltatások terén szinte csak Microsoft-oldalak látszanak a százas listán, a webes Office mellett a Microsoft Online Services és a Live.com is a halmaz első harmadában tanyázik.

Hatalmas eltérések, népszerű tartalmak

A forgalmi adatok a TOP100 weboldalon belül is óriási szórást mutatnak. Például a TOP1 a Google.com, amely havonta 28 milliárd látogatóval büszkélkedhet. Ezzel szemben hiába fért fel a TOP100-as listára 98-ként a Citi.com, itt már "csupán" 53 millió a havi látogatószám.

A helyezettek között a google.com és a youtube.com nem meglepetések, a Facebook 3. helye sem, sőt, az Amazon és a Netflix előkelő pozíciójára is számítani lehetett. A Pornhub 33. helye már nagyobb meglepetés, ahogy a 78. thepiratebay.org-ra sem számítottak sokan. A Microsoftnak nincsen egyetlen, központi, óriási adatforgalmat bonyolító oldala, de több olyan, ami a 14-41. hely között található, így összesítve a látogatószám már szédítően magas. Azt pedig így, 2017 tájékán már kevesen gondolták volna, de még a Yahoo is ott toporog az élmezőnyben.