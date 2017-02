Jövő héten ne Facebookozz, ha nem bírod a Valentin-napot

Mint mostanában minden jeles napra, a közösségi oldal a szerelem ünnepére is készít egy kis meglepetést.

Most képzeljen mindenki ide egy csomó szívecskét, állítólagos Coelho idézetet, cukimuki puszilkodó kiscicás gifet az egyik oldalon, míg a másikon olyan folyton visszatérő hozzászólásokat is, mint a "minek vegyek neked ma virágot, nem vagy te Bálint". A Valentin-napról eddig is megoszlottak a vélemények a való életben és a Facebookon is, most pedig a közösségi oldal csavar még egyet a dolgokon, és a mindenféle saját ötletek mellé ad egy üdvözlőlap-segédletet.

Hirdetés

Szóval aki február 13-ától belép a Facebookra, ne csodálkozzon, ha egy felugró üzenet várja, amely egyrészt boldog Valentin-napot kíván, másrészt felajánlja, hogy küldjünk mi is üdvözletet egy virtuális képeslap formájában szeretteinknek.

Ez több dolgot jelent:

- Aki utálja ezt az egész cécót, az két napig ideges lesz.

- Aki szereti, az meg azért lesz ideges, hogy vajon neki küld-e valaki ilyet.

- Aki pedig csak tárgyilagosan nézelődni jár a Facebookra, az számoljon megnövekedett görgetési aktivitással, mert az üzenőfala tele lesz Facebook-féle üdvözlőlapokkal, amit az összes ismerőse küld az összes többi ismerősének.

A testre szabható lapokat egyébként New Yorkban és Londonban élő művészek és illusztrátorok tervezték - ez mondjuk azt vetíti előre, hogy legalább nem tök ugyanazt a lapot kell napi több száz alkalommal átpörgetnünk, hogy eljuthassunk a kedvenc politikai kommentháborúnkig, cuki gifünkig, vagy egyéb tartalmainkig.

Egyébként a Facebook szerint tök mindegy, hogy ciki a Valentin-nap vagy sem, a tavalyi ünnepen 25 százalékkal többen osztottak meg bármit, mint az átlagos napokon, szóval az emberekben igenis benne van az, hogy az ebédjük fotója és egyéb hasznontalanságok megosztása mellett szeretnek érzelgősek lenni a közösségi oldalon. 13-án és 14-én tessék ezzel türelmesnek lenni... vagy akár küldeni egy lapot annak, aki örülne neki, nem fog fájni.