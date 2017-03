Mi az a bosszúpornó és mit tehetsz ellene?

Az internetes és közösségi korszak legdurvább divatja exek és futó kalandok szexképeivel és -videóival bosszút állni. Van ellene orvosság, de leginkább józan ésszel és odafigyeléssel lehet védekezni.

Bosszú+pornó. Már a szóösszetétel is erős, két olyan "hívószó", ami a bulvárlapok olvasóitól a minden értelemben véve húzósabb témák kedvelőiig mindenkinek felkelti az érdeklődését. A dolog egyrészt onnan ered, hogy az internet bedöntötte (hopp, micsoda freudi fordulat) a pornóipart azzal, hogy most már lépten-nyomon rá lehet bukkanni tonnányi felnőtt tartalomra, és épp ezért a nézők egy része rá is unt a dologra. Viszont ha valami extra izgalmat, valóságszagot, érzelmi töltést is kapnak, az már mindjárt más - és ezt adja a bosszúpornó.

Nem mutathatom meg senkinek, megmutatom hát mindenkinek

A bosszúpornó technológiai alapja egyébként igen egyszerű, és az okostelefonokban keresendő. Régebben csak a legextrémebb gondolkodásúak jutottak el odáig, hogy filmes fényképezőgéppel, nagyméretű VHS kamerával álljanak neki otthon megörökíteni a legintimebb pillanataikat. Viszont teljesen más tészta, ha valaki a négy fal közötti történések hevében előkapja a mobilját, és fotókat, videókat készít. Ez persze nem fér bele mindenki elveibe, de azért a többség úgy látja, ebben még nincs semmi rossz, egy pár tagjai egymásnak készítik ezeket emlékbe, vagy akár olyan pillanatokra, amikor egymás nélkül kell kibírniuk egy ideig.

De pontosan ez a lehetőség, tehát a könnyen és gyorsan elkészíthető felvételek ténye teszi azt is lehetővé, hogy az ilyen képek és videók minden eddiginél könnyebben kerülhessenek nyilvánosságra, mégpedig kétféleképpen.

Az emberi oldal

Az egyik útvonal a konkrét bosszúpornó, amikor egy pár valamelyik tagja szakítás után - általában vélt vagy valós sértettségből - valamilyen formában az interneten osztja meg a nála maradt intim felvételeket. A nagyobb közösségi oldalak elvileg szűrik az ilyesmit (mint ahogy az egyértelműen pornográf tartalmakat is), de folyamatosan bukkannak fel olyan blogok és egyéb weboldalak, amik kifejezetten mindenféle cikis, durva, gusztustalan képek és videók megjelentetésére szakosodnak, és az ilyen helyek szinte vonzzák a bosszúpornó-anyagok feltöltőit is.

Aztán persze ott a mindenféle üzenetküldő, vagy azok a kisebb közösségi oldalak, mint amilyen a Tumblr - ezeken haveroknak, ismerősöknek, de ismeretlen követőknek is szanaszét küldözgetheti a felvételeket bárki, amelyek aztán természetesen terjedni kezdenek.

A technikai oldal

Nem csak a bosszúpornó témaköre, de nagyon fontos az is, hol tárolja valaki a róla, vagy általa készített intim képeket és videókat. Mert akár nem kell szakítás, vagy megbántott ex ahhoz, hogy az ilyen anyagok nyilvánosságra kerüljenek, elég csak egy képernyőzár nélkül hagyott, majd elveszített, ellopott telefonon hagyni őket, esetleg egy gyenge jelszóval védett e-mailben átküldeni a partnernek, vagy egy titkosítatlan Dropbox, Onedrive, Google Drive tárhelyre feltölteni.

A hackerek ugyanis kifejezetten utaznak az ilyen jellegű tartalmakra, és nem feltétlenül csak a Fappening néven elhíresült botrányra gondolunk, ahol filmsztárok, énekesek és egyéb celebritások felvételeit hozták nyilvánosságra néhány éve. Az "egyszerű emberekről" jogosulatlanul megszerzett intim felvételeket többek között arra is használhatják, hogy zsarolják vele a rajtuk szereplőket - az elmúlt évek híreiben előfordult olyan is, amikor pénzt követeltek, de sajnos az is megtörtént, hogy valakit addig zaklattak különféle fenyegetésekkel, amíg az illető (egy fiatal lány) végül az öngyilkosságba menekült. Az pedig aztán a durvaság netovábbja, amikor egy elvileg kölcsönös beleegyezésen és (legalábbis az egyik fél részéről) bizalmon alapuló esetben készült felvételt később sértettségből, vagy szimplán bunkóságból valótlan állításokkal megspékelve publikálnak, amivel tényleg tönkre lehet tenni bárki jó hírnevét.

A védekezés alapjai

Nyugalom, nem olyasféle papolás következik, hogy senki ne készítsen ilyen képeket és videókat partneréről vagy saját magáról, ez mindenki saját döntése, és alapvetően semmi baj nincs a dologgal. Viszont a következőkre mindenképpen oda kell figyelni, lehetőleg már azelőtt, hogy elkattanna az első fotó, vagy lepörögne a videófelvétel első másodperce.

- Emberi oldalról egy ilyen felvétel elkészítése és utána a birtoklása az abszolút bizalmon alapul. Ha lehet, csak olyan partnerről készítsen bárki ilyesmit, akiről tudja, hogy "ő az igazi", és nem fognak mondjuk egy hónap, vagy akár tíz év múlva minden eszközt bevetni egymás életének megkeserítésére, többek között a felvételeket. Az pedig talán épp ezért egyértelmű, hogy alkalmi partnerkapcsolatokban, laza ismeretségekben nem igazán tanácsos az efféle játék, vagy akár a szexi fényképek, videók, szövegek küldözgetése, mert nem tudhatjuk, mi lesz az anyagaink sorsa akár már másnap.

- Technikai oldalról egyértelmű, hogy csak olyan helyen tároljuk ezeket a felvételeket, ahol száz százalékig biztosan nem férhetnek hozzá illetéktelenek. Az átküldésükhöz használjunk lehetőleg titkosított üzenőprogramokat (így hackerek hiába szerzik meg félúton, csak érthetetlen kódhalmazt kapnak), és lehetőleg kerüljük a felhőtárhelyek használatát (a Fappening képeit is az Apple cloudjának feltörésével szerezték meg anno).

- Ha telefonon, laptopon, tableten visszük magunkkal sok más adatunk mellett az ilyen képeket és videókat is, az eszközök mindig legyenek erős jelszóval védve, és ha lehetőségünk van rá, még így is rejtett mappákban, jelszóval védett tömörített állományok formájában tároljuk az érzékeny adatokat, így elvesztés, ellopás esetén sem találhatnak rájuk illetéktelenek.

Rumuki: egy ötletes megoldás

Nemrég bukkant fel egy olyan app, amely nem csak a technikai, hanem a bizalmi alapú védekezésben is segít. A Rumuki egyelőre iPhone-ra érhető el, Android felhasználók egy értesítési levelezőlistára iratkozhatnak fel. Az appot kétszer kell letölteni, egyszer a saját, egyszer pedig a partnerünk telefonjára, és már a felvételt is csak úgy lehet elindítani, ha ezt a partner-mobil tulajdonosa is engedélyezi. Az így készült videókat pedig megnézni is csak akkor engedi a rendszer, ha a másik telefonon ezt jóváhagyják.

Persze még itt is vannak kiskapuk a védelem falán, a hozzáértők például kicselezhetik mindezt úgy, hogy ha a partner jóváhagyta a lejátszást, elindítanak egy képernyőtartalmat rögzítő appot, vagy az ismert gomb-kombinációk segítségével készítenek egy képernyőfotót. De ettől az ötlet még jó, remélhetőleg tovább is fejlesztik épp az ilyen trükkök kikerülésére (bár azt már sehogy sem fogják tudni megakadályozni, hogy valaki az engedélyezett lejátszás után egy másik mobillal lefényképezze a készülék kijelzőjét).

Eső után köpönyeg

De mit tegyen az, akiről már megjelentek valahol fotók, vagy valaki intim tartalmak nyilvánosságra hozatalával fenyegetőzik? Nos, utóbbi esetben még könnyebb a védekezés, a hatályos törvények szerint az illető simán feljelenthető zaklatásért, ilyenkor lehetőség szerint el kell menteni minden erre utaló szöveges üzenetet, amik bizonyítékként szolgálhatnak ellene. Olyan is előfordult már Magyarországon, hogy valakit ilyen felvételek nyilvánosságra hozásáért ítéltek el, többek között a "tiltott pornográf felvétel készítése" büntetőjogi kategória felhasználásával.

Ha viszont valaki már esetleg valamilyen blogon vagy weboldalon talál magáról olyan képeket és videókat, amiket nem akart volna mindenki elé tárni, sajnos bizonyos szempontból elkésett. Az oldal üzemeltetőjétől jogosan követelheti a felvételek eltávolítását (szintén büntetőjogi következmények említése mellett), viszont az internet sajnos nem felejt, a nyilvános képek, videók és szövegek másolhatóak, ezért ha a forrás-oldalról sikerül is eltávolíttatni őket, már sosem lehetünk biztosak abban, hogy nem bukkannak fel máshol, vagy nem lapulnak meg még egy (vagy tíz, vagy ezer) más internetező gépén.

Szóval bármennyire is vannak bizonyos szinten használható technikai és jogi eszközök, a lényeg továbbra is ez a két dolog: egyértelmű bizalom és az elkészült felvételek maximális technológiai védelme. Tehát végül jó fényképezkedést és videózást kívánunk... de csakis óvatosan.