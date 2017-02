Melyik a legjobb streamszolgáltatás?

Elmerültünk a Magyarországon elérhető streamszolgáltatók kínálatában, és most megmutatjuk, mit rejtettek el hat népszerű felület regisztrációs kapui mögé.

Nagyszerűen keretbe foglalták 2016-ot a hazai piacra betörő, nemzetközi Video on Demand- (VoD) szolgáltatások, hiszen januárban eltűnt a régiózár a Netflix felületéről, decemberben pedig a világ legnagyobb lefedettséggel rendelkező streamszolgáltatója, az Amazon is becsengetett nálunk. Joggal gondolhatnánk, hogy érkezésük jelentős változásokat hozott a magyarok médiafogyasztási szokásaiban, azonban ez nem így történt.

Hiába váltak elérhetővé olyan Emmy- és Golden Globe-díjas sorozatok, mint a Transparent vagy a Mr Robot, e címeket a hazai piacon egy török históriás szappanopera vagy egy Barátok közt epizód probléma nélkül kenterbe veri nézettségben. Természetesen a frissen megérkezett streamszolgáltatások viszonylag alacsony előfizetői bázisához az is jelentős mértékben hozzájárult, hogy a felületükről elérhető hatalmas mennyiségű tartalom - néhány kivételtől eltekintve - csupán eredeti nyelven, magyar felirat nélkül jelenik meg képernyőnkön.

Szűk réteg szórakozása

Meglehetősen elkeserítő adatokat kapunk, ha a nyelvismerettel rendelkező magyar felnőtt lakosság statisztikájára vetünk egy pillantást, ez alapján mindössze 37 százalék beszél idegen nyelveket, vagyis rossz lóra tesz az a szolgáltató, amelyik úgy kíván stabil előfizetői bázist felépíteni, hogy kizárólag angol nyelvű tartalmat ajánl fel a vásárlóknak. Persze akik eddig is epekedve várták egy-egy sorozat tengeren túli premierjét, és még a feliratokat lelkesen gyártó közösség (mert szerencsére sokan áldozzák szabadidejüket arra, hogy mások számára is elérhető közelségbe hozzák ezeket az alkotásokat) gyors és hatékony munkáját sem várták meg az aktuális epizódok megtekintésével, azok valóban örömmel fizetnek ki havi néhány ezer forintot azért a kényelemért, amit a Netflix vagy az Amazon Prime kínál számukra. Nem kell reklámokkal teletűzdelt, sok esetben kártékony kódoktól sem mentes videómegosztókon várakozniuk, esetleg a VPN megfelelő beállításával szenvedniük vagy a torrentoldalakat felkeresve lesütött szemmel a letöltés gombra kattintaniuk, amikor megérkezik egy-egy aktuális epizód, a kiszemelt tartalmakat ugyanis a nemzetközi streamtérképre felkerülve ők már teljesen legálisan fogyaszthatják.

A torrent halála

Sokan a klasszikus televíziós modellek végét látják a Video on Demand szolgáltatások széles körű elterjedésében, a statisztikák pedig azt mutatják, hogy a megfelelően felépített szolgáltatás bizony erősen átszabhatja és jelentősen megreformálhatja tartalomfogyasztási szokásunkat. A szükséges kellékek szerencsére már egytől egyig rendelkezésünkre állnak, egyre több multimédiás terméket veszünk igénybe számítógépes és okostelefonos környezetből, azonban a nyugaton tökéletesített modellek remek példát kínálnak arra, hogy a tévé és a VoD harmónikusan elfér egymás mellett. Van azonban egy olyan szolgáltatás, amely sokkal nagyobb veszélyben van az olcsó streamműsorok elterjedésének köszönhetően, ez pedig nem más, mint az egyelőre még virágzó kalózbiznisz. A megfelelő tartalomkínálattal ugyanis a hazánkban még túltengő torrentforgalom jelentősen visszaszorulhat; a digitális felületeken könnyedén beszerezhető termékek a játékpiacon például már sikeresen redukálták a warezhozzáféréseket, és vélhetően a filmekkel kapcsolatban is hasonló helyzet alakulhat ki, ha kellően jó ajánlatot kapunk. Sajnos a személyre szabott streamszolgáltatásokat a cégek még nem igazították hozzá megfelelően a hazai piac igényeihez, ám remélhetőleg idővel erre is sor kerül.

Szerencsére nem muszáj a külföldi tartalomszolgáltatókra hagyatkoznunk, ha a magyar piac online műsorszolgáltatásának sztyeppéjére tévedünk, ugyanis folyamatosan érkeznek a hazai szolgáltatók megoldásai, amelyek kínálatában a szinkronos tartalmak és a feliratok alapvető kiegészítőként kapnak helyet. Egyelőre hazánkban még csak másodlagos felületként tekint e platformokra a televíziós szolgáltatók többsége, ennek köszönhetően sok esetben a megvásárolt havi díjas tévécsomagunk mellé jelképes összegért nyerhetünk hozzáférést az online csatornákhoz és az egyéb videós tartalmakhoz, és csak helyenként ütötte fel a fejét a szerződésfüggetlen előfizetés lehetősége is, amely egy remek lépés a hazai streamszolgáltatások elterjedése felé. Hogy olvasóinkhoz közelebb hozzuk ezt a világot, összegyűjtöttük a hazai piac elitjét, és alaposan kielemeztük, hogy mi mindent kínálnak előfizetésünk mellé az egyes felületek.

Így értékeltünk

Összehasonlításunk alapját természetesen a kínált tartalom mennyisége adta (értelmetlen egy szolgáltatásra előfizetni, ha az elérhető filmek nem frissülnek, és csupán néhány tíz órányi néznivalót kínál az adott szolgáltató). Ezenkívül külön értékelnünk kellett a hazai piacra szánt filmek minőségét és mennyiségét, mert ez döntő lehet az előfizetésen gondolkodó felhasználók számára. Persze rendkívül fontos szempontként azt is figyelembe vettük, hogy a filmek milyen minőségben kerülnek a képernyőnkre, így vadásztunk a képminőségben egymásra licitáló HD, full HD, UHD, valamint a HDR minőségű videókra a tesztünk során. A kiegészítő szolgáltatások között értékeltük a felületeken elérhető nyelvváltási lehetőséget, az okoseszközös applikációk minőségét és az összes, említésre méltó plusz funkciót egyaránt. Végezetül pedig a szolgáltatások árait is összevetettük: minél kedvezőbb áron kínálják az egyes szolgáltatók a videótár-hozzáférést, annál valószínűbb, hogy a nagyközönség az ő megoldásuknak szavaz majd bizalmat.

Amazon Prime Video

Nem sokkal karácsony előtt kezdte meg műsorszolgáltatását a hazai piacon az Amazon Prime Video, amely jelen pillanatban a legnagyobb lefedettséget tudhatja magáénak a világon. A cég videóit ugyanis már több mint 200 ország területéről elérhetik el a felhasználók, a hatalmas előfizetői bázis pedig a rengeteg saját gyártású tartalom mellett hollywoodi sikerfilmeket is könnyedén talál a szolgáltatás felületén. Sajnos nem a teljes videópalettát kapják az egyes országokban élő felhasználók, helyenként egy kissé szűkített kínálatból csemegézhetnek az előfizetők. Hazánkra nézve ez annyit jelent, hogy nagyjából 30 sorozat érhető csupán el a Prime Video szolgáltatásában (ezek között vegyesen találunk saját gyártású szériákat, animéket és egyéb sorozatokat), amelyek közül mindössze a Mr. Robot és az Into The Badlands kapott magyar szinkront. Filmekből még rosszabb a kínálat: feliratnak és szinkronnak nyomát sem láttuk, a videótárban pedig legfeljebb három-négy évvel ezelőtti blockbustereket és néhány régi klasszikust találunk. Az elérhető tartalom tehát kissé szűkös, de legalább a szolgáltatás olajozottan működik. Az angol nyelvű felület átlátható és információkban gazdag, egyes tartalmakat pedig 4K felbontásban, megfelelő eszközökkel akár HDR-ben is élvezhetünk.

A videók lejátszása közben a bal oldalon található X-Ray funkció aktiválásával az IMDb-ről érkező információkkal gazdagodhatunk; ez a kiegészítő filmek lejátszása közben hatásos igazán, még a képernyőn látható színészeket is kilistázza. A böngészőnkön kívül okostelefonokon, táblagépeken és smart tévén is élvezhetjük a Prime Video szolgáltatását, sőt a videók letöltésére is lehetőséget kapunk a hordozható készülékekre, így offline is elérhetjük kedvenc epizódjainkat (még a minőség meghatározására is lehetőséget kapunk). A szolgáltatás egy hetes próbaidőszakot kínál, ennek lejárta után 3 eurós havi díj fejében nyerhetünk hozzáférést a tartalmakhoz fél éven keresztül, majd az összeg 6 euróra kúszik fel a továbbiakban. Ez a kínált tartalommennyiség fényében nem feltétlenül jó ajánlat, a próbahét alatt a teljes magyar nyelvű kínálatot probléma nélkül ledarálhatjuk. Persze ha valakit nem zavar az angol nyelv, és akad számára a kínálatban olyan, hetente érkező tartalom, ami miatt megéri maradni, a havi 3 euró igazán kedvező ajánlat.

FilmBox Live

Kiterjedt csatornakínálattal rendelkezik a hazai piacon a FilmBox család, amelynek tematikus tévéadói a sporttól a filmekig szinte a teljes lakosság igényeit képesek lefedni. A televíziós műsorszórás mellett azonban egy tesztünk szempontjából lényegesen fontosabb felülettel is rendelkezik a cég, ez pedig nem más, mint a FilmBox Live, amely egy bőséges filmkínálattal és néhány sorozattal rendelkező online videótár képében kínál tartalmat az érdeklődő felhasználók számára. Premierfilmeket sajnos az oldalon nem érdemes keresnünk, azonban néhány csemegét (három-négy évvel ezelőtti nagyobb címeket és néhány régi klasszikust) könnyedén találhatunk a hatalmas videós kínálatban. Óriási pozitívum, hogy a stream minőségére maximálisan odafigyelnek a szolgáltatás üzemeltetői, aminek eredményeként szinte az összes filmen megtalálhatjuk a HD-címkét. Ám ami még ennél is fontosabb, a Szellemíró című 2010-es alkotás már UHD felbontásban is elérhető a kínálatból, vagyis várhatóan - rövid időn belül - további 4K-s tartalmakkal bővül majd a FilmBox Live kínálata, ami igazán biztató hozzáállás; a hazai piacon meglehetősen kevés szolgáltató merészkedik a full HD felbontás fölé.

Természetesen okoseszközökön is gond nélkül használhatjuk a FilmBox szolgáltatását, dedikált alkalmazást találunk iOS-re, Androidra és néhány smart tévé felületére, sőt még konzolokra is. A felület egyetlen hiányosságaként csupán azt tudjuk megemlíteni, hogy nem kompatibilis a Google Chromecastjével. A videótár mellé természetesen online csatornákkal is kedveskedik az oldal, így garantált a folyamatos, megújuló tartalomszolgáltatás. A FilmBox havi előfizetési díja rendkívül kedvező, mindössze 1250 forint. Mivel ez az oldal is a vásárlók rendelkezésére bocsát egy próbahetet, tökéletesen tisztában lehetünk előfizetés előtt azzal, mit is várhatunk el a pénzünkért.

HBO Go

Több mint 25 éve már, hogy hazánkban is megkezdte a műsorszolgáltatást az HBO, amely az évek során az igazi prémium televíziózással egyenértékű fogalomként vonult be a köztudatba. Azonban hiába a hírnév, a csatornának az internetes on-demand szolgáltatások korában már az online térben is fel kellett vennie a versenyt a konkurenciával, így VoD-szolgáltatóként is kénytelen volt a ringbe lépni a mozicsatorna. Szerencsére a 2011-ben elstartolt HBO Go méltón vitte tovább a világhálóra a cég televíziós hírnevét, és egy ideje már nemcsak csomaghoz kapcsolt extraként, hanem önálló szolgáltatásként is igénybe vehetjük folyamatosan frissülő videótárát. Kellően átlátható és könnyedén kiismerhető az HBO Go böngészős felülete; az oldalon kategóriákra bontva remekül elkülönülnek az egyes filmek és sorozatok. Extra segítségként a főoldali slider az aktuális újdonságokra is felhívja a figyelmet, de az oldal korábbi érdeklődésünk alapján javaslatokkal is elhalmoz bennünket.

A felületbe talán egyetlen ponton lehetne belekötni, ez pedig az, hogy használatához szükséges a Microsoft Silverlight nevű kiegészítőjének telepítése. Igaz, klasszikus módon nem kapunk lehetőséget a szolgáltatás kipróbálására, ám az új szériák premierje előtt az HBO általában lehetővé teszi, hogy a nyitó epizódokat regisztráció nélkül tekintsük meg, és ily módon kicsit rálátást kapjunk a felület kínálta funkciókra. Okostelefonokon és táblagépeken természetesen nem kell a beépített böngészőből felkeresnünk az oldalt, a webes környezethez rendkívül hasonlító kinézettel és funkcionalitással rendelkező, dedikált applikción keresztül is újranézhetjük a Trónok harcát vagy az Aranyéletet. A tökéletességhez már csupán egyetlen apró hiányosságot kellene orvosolnia az applikáció fejlesztőinek, ez pedig a letölthető videók hiánya, az HBO alkalmazásában ugyanis nem kapunk lehetőséget arra, hogy mobileszközeink felületén offline állapotban is magunkkal vigyük a megtekinteni kívánt videókat, így csak abban az esetben lesz igazán hatékony útközbeni tartalomfogyasztásunk, ha kellően erős netkapcsolattal rendelkezünk.

Horizon Go

Online tartalomfogyasztás szempontjából igazi Szent Grálként tekinthetünk a UPC Horizon Go nevű felületére, amelyet a cég meglévő előfizetői vehetnek igénybe aktuális csomagjaik mellé. A szolgáltatásba bejelentkezve pillanatok alatt elérhetővé válik a csomagunkban található összes tévécsatorna, sőt a felületről a Mediaboxunkat is utasíthatjuk egy-egy aktuálisan zajló vagy hamarosan kezdődő műsor rögzítésére. Igazi csemegeként a cég kínálatában listánk egyik szereplője, név szerint az HBO műsora is elérhető, sőt a videótár részből is átemel a szolgáltatás. Természetesen televíziós kínálata mellett egy egészen komoly méretű tartalompalettával rendelkező videótár is a megnyílik az előfizetők előtt, amely filmek és sorozatok széles választékát kínálja számukra, igaz, csak SD minőségben. Szerencsére az A listás mozizást és a remek szériákat sem kell nélkülöznünk; olyan klasszikus alkotásokat találunk a kínálatban, mint Tarantino Ponyvaregénye vagy a Monty Python társulat Gyalog galoppja, és az aktuális blockbusterek között ott van A beavatott és a Szemfényvesztők című film is. A sorozatkínálat is remek, bármikor megtekinthető a Fekete vitorlák, a Reklámőrültek és a Hannibal.

A szolgáltatáshoz természetesen okostelefonos applikációkon keresztül is gond nélkül hozzáférést nyerhetünk, aminek köszönhetően - megfelelő sebességű mobilnet vagy állandó Wi-Fi-kapcsolat mellett - kedvenc műsorainkról egyetlen percre sem maradunk le, és természetesen a videótárból kedvünkre csemegézhetünk készüléküről is. Aki hazai tartalomra vágyna, annak tökéletes a Horizon Go, mert rajta szinte kizárólag magyarul érhetők el a filmek - nyelvváltásra sem kapunk lehetőséget -, felirat pedig csupán olyan alkotások mellett kapott helyet, ahol ezt az idegen nyelv indokolja, kikapcsolására pedig nincs lehetőségünk. Mivel a felület UPC-ügyfelek számára extra költségek nélkül elérhető, aki a cégnél előfizetéssel rendelkezik, mindenképp tegyen egy próbát a szolgáltatással.

Netflix

Több mint egy éve már, hogy itthon is elérhetővé vált a Netflix szolgáltatása, azonban az induláskor mindenféle lokalizált tartalmat mellőző felület sajnos az eltelt esztendő alatt sem fejlődött jelentősen, miközben a szomszédos Románia - ahol nem mellesleg a hazaival azonos napon vált elérhetővé - a régióban elérhető szinte összes filmhez és sorozathoz kínál román feliratot. Magyarországon mindössze két szinkronos és három feliratos széria epizódjainak megtekintésére kapunk lehetőséget, ezért pedig még a minimális, 8 eurós havi díjat is kevesen fogják kifizetni. Állítólag a cég képviselői már számos projektmunkát végeztettek egyetemistákkal, ám ez sajnos az elérhető tartalmakon egyáltalán nem hagyott nyomot. Csupán a két hónapja debütált Fuller House teljes évada volt mindjárt a premier napján elérhető magyar felirattal is.

Persze ha angol nyelven kívánjuk élvezni a műsorokat, keresve sem találhatnánk jobb felületet a Netflixnél, amely házon belül készülő szériái mellett különféle amerikai csatornákon futó sikersorozatokat és filmeket is kínál. A regisztrációkor néhány kattintással megadhatjuk az érdeklődési körünket, aminek alapján az oldal igyekszik minél inkább személyre szabott tartalmat kínálni számunkra. A szolgáltatás felületén az előfizetésünknek megfelelő minőségben élvezhetjük a videókat, amelyek streamelésére akár UHD felbontásban is lehetőséget kapunk. Természetesen a hordozható platformokon szintén mindenféle probléma nélkül elindíthatjuk az aktuálisan "darált" széria soron következő részét, az applikációkban nemrég megjelent újdonságként pedig már letöltésre is lehetőségünk nyílik, vagyis offline is magunkkal vihetjük a megtekinteni kívánt videókat (sajnos egyelőre csupán SD minőségben). Tehát a Netflix esetén az alaptartalommal nincs probléma, a sikerhez már csak arra lenne szükség, hogy a magyar nyelvű tartalom is megszaporodjon a felületen.

TV GO

Jelentős felhasználói bázissal rendelkezik televíziós előfizetői téren a Telekom, amely a tévészolgáltatás mellett már jó ideje képviselteti magát az online műsorszolgáltatók között is. A TV GO weboldalán a Telekom TV lakossági ügyfelei az előfizetésüket tartalmazó csatornákat díjmentesen nézhetik, de természetesen a honlapon saját csomag regisztrációjára is lehetőséget kínál a felület. Az igazi érdekességet azonban az oldalon megtalálható videótár kínálja, amely Moziklub néven érhető el. Bár klasszikus módon ingyenes próbaköröket nem futhatunk a szolgáltatással, az első hónapban csupán 390 forintos havi díjért betekintést nyerhetünk a moziélményt ígérő VoD-felület képességeibe. Sajnos az oldalon hiába szerepel több mint 2500 film és sorozat (közöttük számos mozis kasszasikerrel), közülük a legtöbbet (amelyek nem szerepelnek a Moziklub kínálatában) a Google Play Filmek felületéhez hasonló modellben csupán kölcsönzést követően játszhatjuk le eszközeinken, egy-egy ilyen alkotásért pedig 500 (friss filmeknél 600) forintos lízingdíjat számol fel a Telekom.

A kiválasztott filmekről részletes leírást kapunk, sőt a felhasználói értékelések mellett még további, hasonló videókat is javasol megtekintésre a honlap, és mivel a TV GO felülete online magazinként is működik, a kiszemelt alkotáshoz kapcsolódó cikkekkel is meglep minket a weboldal. Persze ha eljutunk a lejátszásig, már semmi problémát nem tapasztalunk majd, a kapott képminőségre ugyanis egy pillanatig sem lehet panaszunk. Igaz, az oldalon megtalálható videók lejátszásához egy Verimatrix ViewRight nevű bővítményt használ a TV GO böngészős felülete, ami érdekes megoldás, tekintve, hogy a HTML 5-ös szabvány videókonveziójának egységesítése óta már egyre ritkábbak az olyan szolgáltatások, amelyek igénybe vételéhez valamilyen extra kiegészítő installálásával kell bajlódnunk. Természetesen okostelefonos alkalmazásokon keresztül is könnyedén elérhetjük a Moziklub kínálatát és a TV GO-t, így kedvenc filmjeinket és televíziós csatornáinkat nem csupán a nagy képernyőn és a böngészőben követhetjük nyomon.

Összegzés

Szívesen írnánk, hogy felbolydult a hazai streamélet a világ két legnagyobb szolgáltatójának megérkezésével, azonban azon kívül, hogy némileg színesedett a piac, nem igazán történt változás a korábbi évekhez képest. Ennek megfelelően saját gyártású csodáival továbbra is az HBO online szolgáltatása uralja a hazai piacot, sőt a hatalmas tartalomkínálattal rendelkező felület csupán néhány kényelmi funkció (offline letöltési lehetőségek, UHD és HDR tartalom) tekintetében marad alul a frissen érkezett nemzetközi vetélytársak (Netflix és Amazon) képességeivel szemben. Ezeket az apróságokat pedig maximálisan képes kompenzálni azzal, hogy nem csupán jelentős mennyiségű magyar nyelvű alkotást kínál a szolgáltatás felülete (amelyek esetén igényeink szerint még nyelvváltásra is lehetőségeket kapunk), hanem valódi saját tartalommal (Aranyélet, Terápia) is csábítja a hazai közönséget. A Horizon Gónak sikerült ugyan kicsit megszorongatnia a győztest, azonban mindaddig háttérbe szorul a szolgáltatás, amíg önálló felületként nem kezeli a UPC. Persze a Netflix mindenképp megérdemli a PC World ajánlata díjat, hiszen böngészős kiegészítőkkel megoldható a felirat megjelenítése, tartalom szempontjából pedig jelenleg nincs kihívója a szolgáltatásnak, ugyanis hiába a másik nagy nemzetközi vetélytárs, az Amazon limitált regionális kínálatában egyelőre nem kapjuk meg azt a tengernyi videót, ami tőlünk nyugatabbra elérhető. Remélhetőleg a szolgáltatások következő összevetése során már kicsit komolyabb magyar nyelvű portfóliót villant a két frissen érkezett cég felülete is, ha pedig ez bekövetkezik, akkor az HBO Gónak is sokkal látványosabb csatában kell majd küzdenie a két titánnal, hogy újra elfoglalhassa helyét a Vastrónon.