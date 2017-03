Ősszel jön a Google okosdzsekije

350 dollárért dobja piacra a Google és a Levi's az első okosdzsekit.

Nagyjából két éve már, hogy a Google elárulta: olyan technológián dolgozik, amellyel okosruhákat tudnak majd a piacra dobni a cégek. A Google és a Levi's most be is mutatták az első olyan terméket, ami a Project Jacquardra épít, és már ősszel megjelenik.

Ami azt illeti, magát az okosdzsekit már tavaly megmutatta a két cég. Akkor még idén tavaszra szerették volna a boltokba juttatni, de a jelek szerint némi késéssel érkezik a termék.

A Levi's Commuter Trucker Jacket egyébként 350 dollárba kerül majd, de nem csak a jó minőségű anyagot kell megfizetnie annak, aki ilyet szeretne.

Az okosdzseki ugyanis egyfajta interaktív farmer, amely érintésérzékeny területtel rendelkezik. Ezen csúsztathatjuk az ujjainkat, és így küldhetünk parancsokat az okostelefonunknak. Néhány mozdulat, és válaszolhatunk a hívásokra, vezérelhetjük a zenelejátszást, mindezt úgy, hogy az okostelefont nem vesszük elő a zsebünkből.

A kiadás előtti verzió Austinban látható jelenleg, az SXSW-n.