Snowdent adná ajándékba Trumpnak Oroszország

A Google Allo üzenetküldőt élesen kritizáló Edward Snowden 2013 óta él Oroszországban. Az NSA egykori munkatársát mindeközben az Egyesült Államokban kémkedésért körözik, ám eddig még nem sikerült elérniük kiadatását, könnyen lehet azonban, hogy hamarosan mégis szembe kell néznie hazája igazságszolgáltatásával.

A szivárogtató oroszországi tartózkodási engedélyét nem rég ugyan 2020-ig meghosszabbították, egyes amerikai lapok információi alapján azonban a napokban már kiadatásáról tanácskoztak magas rangú tisztségviselők. Ez egyfajta ajándék lenne Putyintól az új elnök, Donald Trump részére, aki beszédeiben többször is árulónak nevezte Snowdent, akit legszívesebben kivégeztetne.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm