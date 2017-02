Trump nagyon örülne egy amerikai Samsung gyárnak

Egyre több vállalat igyekszik Donald Trump oldalára állni azok után, hogy az amerikai elnök amerikai gyártású termékeket akar látni a piacon, és ezért cserébe még kedvezményeket is adna a cégeknek.

A jelentések szerint a Samsung is fontolgatja, hogy egy texasi chipgyárba történő befektetés után egy új amerikai gyárat hozzon létre. Azt nem tudni, hogy az ötlet mikor merült fel, de mindenképp új amerikai munkahelyeket jelentene, amire Donald Trump vágyik.

Olyannyira, hogy a Twitteren külön köszönetet mondott az elnök a Samsungnak, és hozzátette, hogy szeretnék, ha Amerikába menne a vállalat.

Thank you, @Samsung! We would love to have you! https://t.co/r5nxC9oOA4