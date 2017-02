Újra indul a Minecraft tábor

Te is megtanulhatod a programozás alapjait Minecraft táborunkban. A HelloWorld nyáron újra megnyitja kapuit.

Belegondoltál már, hogy egy bonyolult redstone építmény mennyi elágazásból, ciklusból áll? Vagy hogy egy Minecraft labirintust akár apró programokból épített csapdákkal is fel lehet szerelni? Sőt, hogy akár egy teknőst is beprogramozhatsz, hogy az utána neked bányásszon? A Minecraft több egy játéknál! Kiderült már, hogy jól használható matematika, történelem, vagy éppen kémia tanításához, ám a fenti példák alapján az is egyértelmű, hogy a segítségével remekül meg lehet ismerni a programozás, az algoritmikus gondolkodás alapjait, hiszen az ifjú programozók is ciklusokkal, elágazásokkal és apró programkódokkal dolgoznak, a teknős vezérlése pedig nem sokban különbözik egy valódi robot programozásától.



Elsőként tavaly hirdettük meg Minecraft táborainkat, amelyek a programozás oktatását a korosztály körében leginkább kedvelt játékba helyezték. Két telt házas tábor bizonyította, hogy a koncepció remekül működik a gyakorlatban, így idén a HelloWorld programunk keretén belül újra meghirdetjük nyári táborunkat Balatonlellén.







A speciális, szakemberek és pedagógusok által kidolgozott, világviszonylatban is merőben új oktatási módszert te is megtapasztalhatod, amennyiben elmúltál már 10 éves, de nem töltötted be a 14-ik életévedet. Júliusban ugyanis Balatonlellére várunk minden fiatal Minecraft-programozót, akiknek megmutatjuk majd, hogy programkódok segítségével miként befolyásolhatják a játék viselkedését, illetve hogyan készíthetnek egyszerű programokat. Mivel a szállás közvetlenül a Balaton partján található, természetesen offline játékokkal és versenyekkel, strandolással, majd esti gamer kihívásokkal színesítjük majd a programot. Felkeltettük az érdeklődésedet? Bővebb információt a tábor oldalán találsz.

Hirdetés

Időpont: július 9-14. (6 nap, 5 éjszaka)

Ár: 59 900 forint (tartalmazza a napi háromszori étkezés, a szállás, a foglalkozások és a felhasznált anyagok díját, valamint az áfát)

Helyszín: Balatonlelle, Part Hotel (8638 Balatonlelle, Köztársaság u. 46.)

Korosztály: 10-14 év



További információ és jelentkezés: minecraft.pcworld.hu