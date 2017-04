AMD versus Intel az áprilisi PC Worldben

Megjelent az áprilisi lapszámunk, amelyben egymásnak eresztjük a processzorpiac gigászait, valamint tüzetesen átnézzük a Windows 10 Alkotói Frissítésének újdonságait. A lap mellé ajándékba adjuk a teljes tavalyi évfolyamunkat. Egyet fizet, 13-at kap - mi ezt nevezzük akciónak!

Úgy tűnik, hogy végre ismét többszereplőssé vált a processzorpiac. Az AMD hosszú idő után végre ismét versenyképes processzorokkal szál versenybe, az általuk fejlesztett Zen ugyanis minden téren forradalmat hoz: új mikroarchitektúrát, új szolgáltatásokat, új gyártástechnológiát, új foglalatot, új chipkészletet jelent egyben. A Ryzen CPU-k mind teljesítményük, mind ár-érték arányuk alapján versenyképesek. Vajon jelenleg a legjobb vételt jelentik? Áprilisi lapszámunkban választ adunk a kérdésre, amelyben egymásnak eresztettük a processzorpiac gigászait: az AMD Ryzen és az Intel Kaby Lake CPU-k legjavát. Sőt, egyúttal a legjobb - itthon kapható - AM4 foglalatos alaplapokat is bemutatjuk, és a Zen mikroarchitektúra titkait is feltárjuk.







Áprilisi magazinunkban emellett az áprilisban érkező Windows 10 Alkotói Frissítés legfontosabb újdonságait is egy helyre gyűjtjük, valamint a szintén e hónapban nyugdíjba vonuló Windows Vistát is elbúcsúztatjuk. Tippjeink között pedig azt is megmutatjuk, hogy miként használhatod ki a Windows 10 biztonsági funkcióit, illetve hogy miként hozhatsz létre hacker-biztos jelszavakat.







A friss PC Worldben ezen felül megmutatjuk, hogy miként pucolhatod tisztára meglévő okostelefonodat, mi mindenre érdemes figyelned egy vezeték megvásárlása során, illetve, hogy egy adott felhasználási módhoz melyik az ideális képarány. Sőt, áprilisban Androidot futtatunk PC-n, és egy Wordpress oldalt is beindítunk. Tesztjeinkből pedig többek között kiderült, hogy jelenleg melyik a legjobb óriásmonitor, illetve középkategóriás hibrid.



Természetesen ezúttal is számos ajándékot gyűjtöttünk olvasóiknak. Az ingyenes vírusvédelmi kódokon (ESET, G Data) felül a magazin mellé adjuk az Ashampoo mindenes tömörítőalkalmazását, valamint az IObit legfrissebb töredezettségmentesítő szoftverét. És ez még nem minden! A PC World Pluson a teljes tavalyi évfolyamunk mind a 12 lapszámát elhelyeztük, így egy magazin helyett ezúttal tizenhármat adunk.





További témáink részletesen:





Programozótehetségek



Nem kevés elszántság, kitartás és tehetség szükséges ahhoz, hogy valaki már tizenévesen kész programozóvá váljon. Felkerestük hazánk fiatal tehetségeit, akikre már most büszkék lehetünk.



Melyik a legjobb formátum?



Nem biztos, hogy minden esetben a MP3 a legjobb választás; az audioformátumok világa sokkal színesebb ennél. Megmutatjuk, mire érdemes odafigyelned.



Vezetékdzsungel



Egy-egy típusú kábelből rengeteg fajta kapható. Vajon mind egyforma, vagy érdemes akár csillagászati összegeket kiadnia jobb minőség reményében?



Mit tud rólunk a Facebook?



Ingyenesen használjuk a világ legnagyobb közösségi oldalát, cserébe az életünkkel fizetünk. Megnéztük, mennyire ismer minket Mark Zuckerberg szolgáltatása.

Hirdetés

A magazinunk digitális változatát megtalálod a Digitalstand oldalán (a teljes verziók és a digitális magazinok a DVD-s változatnál érhetőek el). Ha belelapoznál a lapba, akkor azt is megteheted, ha ellátogatsz a galériánkba.