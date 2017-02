Biztonságosabbá válik a Firefox következő kiadása

Már csak az Adobe Flash lesz betölthető az NPAPI felületen keresztül.

A március elején érkező következő kiadással újabb komoly mérföldkőhöz ér a Firefox modernizálási kísérlete. A többszálúsított működési modell és a Chrome-tól elcsent WebExtensions bővítmények már jó ideje tartó bevezetése után a Mozilla most bejelentette, hogy a Firefox 52 már csak és kizárólag az Adobe Flash beépülőt lesz hajlandó betölteni az NPAPI felületen keresztül, egyéb bináris pluginek - ilyen például a Java, a Silverlight, a(z) Unity - a belátható jövőben egyáltalán nem lesznek futtathatóak a böngészőben.





Nevéből sejthetően a Netscape Plugin API nem mai fejlesztés, még a 90-es évek derekán hozták létre, hogy a Netscape böngésző könnyen bővíthető legyen bináris pluginekkel. A Netscape kódbázisa képezte a Firefox alapját, így természetesen a Firefox is támogatta, sőt: egyéb böngészőmotorokba is beépítették az NPAPI-t, többek közt régen a Chrome is támogatta az ilyen típusú plugineket. Ettől függetlenül a Google aránylag gyorsan bevezette helyette a saját fejlesztésű, sokkal biztonságosabb és stabilabb pluginfuttatást lehetővé tevő PPAPI (Pepper Plugin API) csatolófelületet a Chromiumban.







Az NPAPI nyugdíjazásához nem csak a konstrukció elavultsága vezetett, hanem a webes szabványok fejlődése is, manapság nincs különösebb szükség a bináris beépülőkre. A Chromiumra épülő böngészőkben például hiába érhető el évek óta bármely fejlesztő számára a kor követelményeinek megfelelő PPAPI, az Adobe Flash-en túl csak Chrome böngészővel együtt szállított, és a Google által implementált PDF Viewer, Native Client, és Widevine CDM használják.



