Ebbe belezavarodsz: nagy a kavarás a Intel CPU-k körül

Az Intel nem sieti el a fejlesztéseket már évek óta, de ami a 8. generáció körül alakul, az minden képzeletet alulmúl - már annál, aki egy kicsit többet várt volna holmi ráncfelvarrásnál.

A Kaby Lake már piacon, vagyis az Intel hetedik generációs Core processzorai a gyengétől az erősig, asztalitól a mobilig kaphatók. Aki mégis egy-két generációval régebbi modellt választ, nem sok mindenről marad le: még a nagyon túlszínezett, szuperoptimista gyári adatok szerint sem kapunk 10-15%-nál nagyobb gyorsulást, de valójában sokszor még ennyit sem, arról nem is beszélve, hogy az új CPU-k ára is magasabb. Sokan abban reménykedtek, hogy ha a Kaby Lake nem is, majd a 10 nm-es, 8. generáció meghozza a nagy előrelépést. Figyelem: jönnek a kiábrándítóan rossz hírek!





Intel <3 14 nm

A 14 nm-es gyártástechnológia most már három generáció óta velünk van, és ez több, mint szokatlan az Inteltől. A jelentések szerint nagyon jól állnak a 10 nm-rel, de a Kaby Lake-nél inkább még visszatartották, hogy még jobb lehessen a következő generációra. Ez is már sokak szerint ködösítés, ám most kiderült, hogy a következő Cannon Lake és Coffee Lake CPU-knál is alkalmazni fogják a 14 nm-es gyártást. Ez azt jelenti, hogy a negyedik CPU-generációja lesz ez a technológiának, ami eddig az Intelre egyáltalán nem volt jellemző. Az persze innentől nem is meglepő, hogy teljesítménynövelésben ismét csak toporgás lesz, a beígért gyorsulás ismételten 15%-os.







Ősszel tébolyda

A második félévben megjelenő 8. generáció nagyon kaotikusnak tűnik. Egyrészt a kétféle alap, másrészt a kétféle gyártástechnológia miatt. Merthogy lesz ám 10 nm is, csak éppen ez nem sok mindenkit fog érinteni. A két kategória, ahol a gyártás is előrébb lép, az adatközpontokba készült CPU-k és az ultraalacsony fogyasztású Core M központi egységek lesznek. Itt a Cannon Lake-kel találkozunk majd, amelyek a Kaby Lake 10 nm-es változatai lesznek nyilvánvalóan alacsonyabb fogyasztással.







A legtöbb végfelhasználó által használt "U" és normál szériás mobil Intel Core CPU-k, valamint az asztali variánsok továbbra is 14 nm-en készülnek majd és Coffee Lake kódnévre hallgatnak. A gyorsulás az Intel szerint itt is elérheti a 15%-ot. Egyes szituációkban…



Innentől lesz csak igazán érdekes, hogy vajon az AMD képes-e összeszedni magát és sikeresen betámadni a végfelhasználói piac Intel által uralt részeit - mi nagyon reménykedünk egy szép, nagy, véres CPU-csatában!