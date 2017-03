Elkészült a PC-építő játék

Építs PC-t a PC-d előtt ülve - ma már ezt is lehet egy számítógépépítő szimulátor segítségével.

Szeretsz PC-t építeni, de nincs annyi pénzed, hogy hetente új konfigot vásárolj? Netán épp, hogy rettegsz a gépépítéstől és úgy gondolod, az valami NASA-technológia? Nos, itt az idő, hogy következmények nélkül belevesd magad ebbe a gyönyörű tevékenységbe!

Virtuális gépépítés

A kecske- és kenyérszimulátor már megvolt, de valahogy a PC-építő szimulátor mostanáig kimaradt. Ezt az űrt tölti ki most a PC Building Simulator, ami pontosan az, amit a neve is mutat: egy számítógépet építhetünk fel a 3D-s játékban. A játékot egy román fejlesztő, név szerint Claudiu készíti és jelenleg még egészen korai állapotban leledzik. Ugyanakkor már így is használható és egészen élvezetes, sőt, egyelőre túl sokat fizetnünk sem kell érte: a fejlesztő adományjellegű pénzbeli támogatást vár a játékért cserébe.

Lesz ez még jobb

A tervek igen szépek: a most még alfa állapotú játékkal az a célja a fejlesztőnek, hogy megmutassa a PC-építés szépségét mindenkinek, élvezetes, látványos módon. Aki már épített asztali gépet, annak nem jelent túl nagy kihívást jelenlegi formájában a játék, de arra már most is jó, hogy megmutassa, nem olyan őrülten nehéz szép és jó gépet építeni. A jövőben karriermódot és rengeteg extrát tervez beépíteni a szimulátorba Claudiu, hogy kihívás és móka legyen a profi és a kezdő építők számára egyaránt.