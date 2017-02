Észrevehetően emelkedhet a notebookok ára

A Lenovo szerint már nem csak a memóriachipekből van hiány a piacon.

Többször is beszámoltunk már a kellemetlen fejleményről, miszerint az elmúlt hónapokban komoly túlkereslet alakult ki a memóriapiacon, amelynek köszönhetően a rendszermemóriának szánt DRAM, továbbá az SSD-kben használatos NAND memóriachipek ára is emelkedésnek indult. Egyelőre nem világos, hogy mikor állhat meg a folyamat, kezdődhet meg újból az árak csökkenése.





A memóriapiaci tényezők természetesen növelik az új notebookok árait is, azonban a Lenovo ügyvezető igazgatója szerint ez csak a jéghegy csúcsa. Gianfranco Lanci a gyártó részvényeseinek tartott csütörtöki konferenciahívásán elmondta, hogy már az akkumulátorok és az LCD kijelzők piacán is túlkereslet mutatkozik, így ezen komponensek ára is emelkedésnek indult. Állítása szerint nehéz megmondani, hogy mindez milyen szintű drágulást fog okozni a PC-s piacon, a konkrét értékek nagyban függenek a kereslet-kínálat éppen aktuális körülményeitől, és persze maguktól a hardverkonfigurációktól.



