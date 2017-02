Ezek lennének az AMD Ryzen processzorok?

Egy kínai forrás kiszivárogtathatta a teljes felhozatalt.

Március másodikán végre bemutatkoznak majd az AMD évek óta várt, Zen mikroarchitektúrára épülő processzorai. A jelenlegi információk alapján a felső kategóriás Ryzen modellek rögtön elérhetővé is válnak, míg a közép- és belépőkategóriás egységek egy kicsit később kerülnek majd a boltok polcaira. Az AM4 tokozású alaplapokból elvileg nem lesz hiány, néhány gyártó már nyilvánosan is beszélt a különféle modelljeiről. Mostanra a processzorhűtők gyártói is elkezdték bejelenteni az AM4-kompatibilis új modelljeiket, továbbá a meglévő hűtőikhez készített felfogatószetteket.





A kínai Coolaler egyik fórumozójának jóvoltából most kiszivároghatott az összes első AMD Ryzen processzor típusjelzése, mag / szál konfigurációja, várható alap órajele, továbbá egyes esetekben a termékkel rivális Intel processzor típusa. Az információk természetesen fenntartásokkal kezelendőek, más forrás nem erősítette meg a táblázatban listázott adatok hitelességét.







(Forrás: TechPowerUp | Nyitókép: @amdryzen)