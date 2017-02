Február 28-án jöhet a GeForce GTX 1080 Ti

Több erős célzást is elejtett a kedvcsináló weblapján az NVIDIA.

Kegyetlen idők a hardverpiacon. A mai napon bemutatkoztak az első AMD Ryzen processzorok, amelyek nem csak hogy abszolút teljesítmény tekintetében képesek felvenni a versenyt az Intel termékeivel, de messze olcsóbbak is azoknál. Ez még csak a kezdet, ugyanis február 28-án a következő generációs grafikus processzorairól is friss információkat oszt majd meg a vállalat, a Vega architektúrás Radeon kártyák az NVIDIA csúcsteljesítményű grafikus vezérlőinek ellenfelei lesznek. Az AMD hivatalos álláspontja továbbra is az, hogy az idei második negyedévben kerülnek majd piacra a Vega GPU-s termékek, de még nem világos, hogy ezek bemutatkoznak-e GDC-n megrendezésre kerülő eseményen.





A hardveres híreket követők talán hallották a hírt, hogy az említett napon az NVIDIA is tart majd egy nagyobb szabású rendezvényt, amelyre ráadásul nem csak a média munkatársait, hanem a márka iránt érdeklődő játékosokat is meghívta a vállalat. A nagy kérdés természetesen az volt, hogy vajon lesz-e GeForce GTX 1080 Ti bejelentés.







A mai napon elindult az NVIDIA "sajtótájékoztatójának" hivatalos kedvcsináló weblapja, és nagyon úgy tűnik, hogy választ kaptunk a talányra. Elsőre is gyanús, hogy az "IT'S ALMOST TIME" szövegben félkövérrel kiemelték a "TI" betűket, továbbá az #ULTIMATEGEFORCE hashtag is beszédes, de a végső tipp az oldal forráskódjában található: a háttérben lefutó videók fájlnevei a "GTX1080Ti_Countdown" szöveggel kezdődnek.



