Használt gép a boltból

Sokan tartanak az újraértékesített gépektől, pedig egy ellenőrzött forrásból származó, jól megválasztott darab akár jó vétel is lehet.

Vannak olyan élethelyzetek, amikor nem feltétlenül szeretnénk - vagy tudunk - százezreket költeni PC-vásárlásra, ellenben szükség van egy működőképes, megbízható és jó ár-érték arányú számítógépre. Akinek fontos, hogy átvizsgált, számlával is rendelkező konfigurációt vigyen haza, annak érdemes az ezzel foglalkozó cégeket felkeresni. Mi is így tettünk; cikkünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy mire számíthatunk, ha vásárlásra adjuk a fejünket, és komputerkereskedésből választunk ellenőrzött, de használt konfigurációt. Összesen három modellt választottunk, hogy több árkategóriából mutathassunk egy-egy példát maximum 100 ezer forintig.

A legolcsóbb asztali PC

Az Acer Gateway DT-nél olcsóbban szinte lehetetlenség PC-t venni, legalábbis olyat, amelyen elfogadható sebességgel futtatható egy modern operációs rendszer. A teszt kedvéért feltelepítettünk rá egy Windows 10-et, amely a 2×2 GB memóriával és az öregecske processzorral is tökéletesen használhatónak bizonyult. A DT nem egy szélvész, de remekül használható irodai programok futtatására, szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, valamint jól megy rajta a Facebook és a YouTube is. A konfiguráció 500 GB-os HDD-vel érkezett, megfelelő tárkapacitást nyújtva még manapság is. Ha belegondolunk, hogy egy új, félterás merevlemez kb. 15 ezer forintba kerül jelenleg, akkor a 32 900 forintos árcímke máris nevetségesen olcsónak tűnik. 3D-s játékokhoz persze harmatos a teljesítmény, de a 2010-es évekből származó alkatrészek miatt ez érthető is. A DX 10.1-es integrált VGA minden gond nélkül elboldogul a régebbi játékokkal, például olyan klasszikusokkal is, mint a Doom 3, a Quake 4, a Counter Strike vagy a Minecraft, de még a World of Tanks is elindítható rajta. Egyiket sem maximumra húzott grafikával és full HD-ben kell elképzelni, de alacsony felbontáson futtathatók. Kíváncsiak voltunk a ház belsejére is, ezért megbontottuk az oldalát, és bekukucskáltunk. Belül teljes tisztaság fogadott bennünket: a gép megtisztított komponensekből áll, a beüzemelésen kívül nincs vele különösebb teendő.

Acer Gateway DT

Árcímke: 32 900 Ft

Dual core AMD Athlon II X2 260 3,2 GHz, Gateway DT55 alaplap, Radeon HD 4250 256 MB integrált VGA, 2×2 GB Kingston DDR3, 500 GB WD HDD 7200 rpm SATA III, Realtek ALC662, ATI SB800 hangkártya, 8× DVD-író

Akár játékra is felkészíthető

A Dell Precision T3500 konfiguráció igen izgalmas, hiszen nem egy hétköznapi asztali PC-ről van szó: a gép lelke egy négymagos Xeon processzor, ami természetesen szerver-alaplapban található. A 2010-ben gyártott négymagos W3530 ma sem számít harmatgyenge processzornak, magonként 2,8 GHz-re képes, de extrém esetben 3,06 GHz-re is felkúszhat az órajel. A speciális szerver-alaplapon hat memóriafoglalat található, amelyből háromban 2 GB-os DDR3 (1333 MHz)-modul csücsül, így a gép 6 GB-ból gazdálkodik. Adatainkat egy kifogástalan állapotú, 500 GB-os WD Caviar Blue HDD-n tárolhatjuk, aminek állapotú. Nosztalgikus érzés fogott el attól, hogy ebben a gépben még beépített CD-DVD-író van. Mivel a gépház egyetlen gombnyomással kinyitható, nem volt nehéz körülnéznünk belül. Szépen letakarított komponensek és rend fogadott minket, valamint egy csöndes CPU-hűtő. Mivel a Dell anno meglehetősen erős, 525 wattos tápot pakolt bele, a két PCIe 2.0-csatolóba komolyabb kártyát is beszerelhetünk. Igaz, a modernebb PCIe 3.0-kártyák némileg visszafogottabban üzemelnek majd benne, de működnek. A teszt kedvéért kiegészítettük egy 2 GB-os Asus R9 270X VGA-val, amely 2014 elején kellemes megoldásnak számított. Ma egy ilyen GPU használtan kb. 30 ezer forintba kerül. Ezt hozzáadva az alapkonfiguráció 69 900 forintos árához, egy 100 ezer forintos, erős gépet kapunk. Közepes grafikai részletesség mellett kényelmesen játszhatunk modernebb játékokkal is. A Phenom II X4 Black Edition teljesítményét kínáló Xeon jól meghajtja a kártyát, akár még a GTA V vagy a Witcher III is stabilan futtatható, ha áldozunk a grafikai részletesség oltárán, és beérjük közepes beállításokkal. Összességében egy jó összeállításról van szó, amely igény esetén felruházható extra, játékok futtatásához is elegendő teljesítménnyel, és még így is 100 ezer forint körül marad az ára.

Dell Precision T3500

Árcímke: 69 900 Ft

QuadCore Intel Xeon W3530 2,8-3,06 GHz, ATX-ház, Dell Precision WorkStation T3500 alaplap, Intel X58 chipset, 2× PCIe 2.0 kártyahely, 3×2 GB DDR3 1333 MHz, hat memóriafoglalat, 500 GB WD Caviar HDD, DVD-író, Dell 525 W tápegység

Üzleti notesz



Egykor 400 ezer forintot is elkértek a HP EliteBook Folio 9470m modellért, három év elteltével már negyedáron juthatunk hozzá ehhez a modern, 14 hüvelykes üzleti laptophoz. Meglepően jó állapotban van, a zsanér sem lazult ki, csak néhány apróbb karcolást és kopásnyomot találtunk a szélein. Összességében még így is vállalható; megjelenése, formája modern, és nem is túl nehéz. A világító billentyűzet ugyan német nyelvű, de ezt kb. 15 ezer forintból magyarra cseréltethetjük. Mindezeknél is fontosabb, hogy erős processzorral rendelkezik, ami egy Intel Core i5-3437U, így turbo boosttal akár 2,9 GHz-re is számíthatunk a kétmagos Ivy Bridge-től; bőven elég a Windows 10 és a számításigényesebb alkalmazások futtatására. A konfiguráció 2200 pontot ért el a PCMark8 kombinált tesztjén, ezzel maga mögé utasította az 1550 pontos Acer Gateway-t, és második helyen végzett a Xeon processzoros tesztalany mögött.

Mindössze 4 GB memóriát kapunk vele, ugyanakkor ezt később 16 GB-ra bővíthetjük, sőt a HDD-t sem kell lecserélnünk, mert a plusz mSATA-foglalatnak köszönhetően további SDD-t szerelhetünk bele. Jó pont, hogy a kivehető, 52 wattórás akkumulátor nagyon jó állapotú, közel 100 százalékos. Valószínűleg nemrég cserélhették, így erre sem kell költenünk, ami jelentős tétel egy használt notebook esetében: lényegében 25 ezer forintot takarítottunk meg ezzel. Üzemideje 2 és 8 óra között várható, természetesen a felhasználás módjától függően.

Az integrált HD Graphics 4000 viszonylag fejlett grafikus vezérlő, képes a 4K-videók lejátszására, módjával játékra is használható, persze inkább az öt-hat évnél idősebb címeket futtatja élvezhetően. Jó pont, hogy az 1600×900 pixel felbontású matt kijelzőn nem találtunk hibát, fényereje viszont mai szemmel nézve már csak átlagos. Összességében nagyon jó állapotú, remek ár-érték arányú modellről beszélhetünk.

HP EliteBook Folio 9470m

Árcímke: 104 900 Ft

14" TN LED matt (1600×900), Intel Core i5-3437U CPU (1,9-2,9 GHz), HD Graphics 4000, Intel QM77, 4096 MB DDR3 RAM, 500 GB HDD, 3× USB 3.0, DP/D-Sub-kimenet, Gigabit LAN, SD-MMC és ujjlenyomat-olvasó, 52 Wh akkumulátor, 1,6 kg

Milyen gépet válasszunk?



Fontos, hogy az újraértékesített darabokkal szemben reális elvárásaink legyenek, hiszen nem várható el, hogy egy harmincezres konfiguráció mindenre képes legyen. A cikkben szereplő legolcsóbb modell ugyan nem a legmodernebb, de egy új monitor áráért kapunk egy viszonylag kellemes PC-t, amely megfelelő lehet a gyereknek vagy a netezést most tanuló nagymamának. Komolyabb teljesítményért a használt termékek piacán is mélyebbre kell nyúlnunk a pénztárcánkba, bár a 69 900 forintos Xeon sem őrülten drága, és cserébe némi bővítési lehetőséget is kínál. Fontos azonban, hogy a legtöbb használt PC nem tartalmaz operációs rendszert, ami - ha nem az ingyenes Linuxot választjuk - szerencsére utólag elég jó áron, 9500 forintért beszerezhető Refurbished Windows 10 licenc formájában. Ha pedig nem asztali gépben gondolkozunk, ott vannak a laptopok (jó példa a cikkben szereplő, megkímélt HP EliteBook), ezek teljesítményén kívül azonban arra érdemes figyelni, hogy az akkumulátor jó állapotú legyen, mert egy új darab megvásárlása akár a gép árának 25-50 százalékába is kerülhet.



A cikkben szereplő gépeket a PcPro-Alba Kft. (http://usedpc.hu) bocsátotta rendelkezésünkre.