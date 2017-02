Havi 10 dollárért biztosít 100+ Xbox játékot a Microsoft

A tavaszi frissítéssel párhuzamosan válik majd elérhetővé az Xbox Game Pass.

Látszólag nagy sikert aratott az Electronic Arts játékkiadó Xbox One és Windows platformokon havi előfizetési díjért igénybe vehető EA Access szolgáltatása, a havidíj kifizetése után a játékosok megkötések nélkül játszhatnak az Access kínálatában elérhető játékokkal.





Hirdetés



Kedd délután a Microsoft bejelentette, hogy lényegében lemásolta az EA szolgáltatását. A tavaszi nagy Xbox One rendszerfrissítéssel párhuzamosan elérhetővé váló Xbox Game Pass havi 9,99 dollárba fog kerülni, cserébe gamerek 100-nál is több Xbox One, továbbá visszafelé kompatibilis Xbox 360 játékkal játszhatnak majd szabadon az Xbox One konzoljukon. Nem streaminges megoldásról van szó, a játékokat le kell majd tölteni a konzol háttértárára. Az elérhető játékok köre minden hónapban bővül majd, a házon belül publikált címeken túl többek közt a 2K Games, az 505 Games, a BANDAI NAMCO, a Capcom, a Codemasters, a Deep Silver, a Focus Home Interactive, a SEGA, az SNK, a THQ Nordic, és a Warner Bros által kiadott egyes játékok lesznek elérhetőek.







Az Xbox Game Pass igénybevételéhez nem szükséges Xbox Live Gold előfizetéssel rendelkezni, az előfizetők pedig 10 százalék kedvezményt kapnak a programban résztvevő játékok klasszikus megvásárlása esetén. A Microsoft tájékoztatása szerint az Xbox Game Pass első körben legalább 27 piacon válik majd elérhetővé, az országok konkrét listáját még nem hozta nyilvánosságra a vállalat.



Az Xbox Game Pass kiváló ár-érték arányú szolgáltatásnak tűnik, érzésünk szerint a bejelentése komoly fejfájást fog okozni a Sony illetékeseinek. A jelenlegi konzolgeneráció elérhetővé válásakor a PlayStation 4 fölényesen elnáspángolta az Xbox One-t a kasszáknál, ám a termék hozzáadott értékének növelésével a Microsoft egyre több és több kiváló indokot ad a potenciális vásárlóknak az Xbox választására. Arról pedig még nem is beszéltünk, hogy valamikor az ősszel piacra kerül majd az egyelőre csak Project Scorpio néven ismert új Xbox One változat is, amely a nyers izomerő tekintetében jelentősen jobbnak ígérkezik a már kapható PlayStation 4 Prónál.



(Forrás: GameStar, Microsoft)