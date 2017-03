Hivatalos: érkeznek a Ryzen 5 processzorok

Április 11-én jönnek az AMD hat- és négymagos Ryzen 5 processzorai.

A Ryzen 7 sikeres startja (és a rekordot érő előrendelések) után az AMD bemutatta a Ryzen 5 processzorokat is. Ezek április 11-én debütálnak, és nagyon kedvező választást jelentenek majd ár-érték arányban minden gamer számára.

A négymagos Ryzen 5 1400 3,2 GHz-es órajellel és 65 wattos fogyasztással érkezik, 169 dolláros áron. 189-be kerül a Ryzen 5 1500X, amelynek az órajele már 3,5 GHz alapból. A hatmagos Ryzen 5 1600 3,2 GHz-en ketyeg és 65 wattot fogyaszt, ez 219 dollárba kerül majd. A Ryzen 5 1600X órajele 3,6 GHz-re emelkedik, az ára 249 dollárra.

Mindebből látszik, hogy az AMD gyakorlatilag a Core i5-ös Kaby Lake processzorokra igyekszik válaszolni. A Ryzen 5 1600X állítólag a Cinebench mérésein közel 70 százalékkal jobban teljesít a riválisánál, az Intel Core i5-7600K-nál.

A többi Ryzen lapkához hasonlóan ez utóbbi is korlátlan szorzóval rendelkezik, vagyis szabadon tuningolható. Az AMD szerint a játékokhoz a Ryzen 5 is tökéletes, de aki komoly multitaskingban gondolkozik, és játék közben élőben streamelne is, annak a Ryzen 7 kell majd.

A Ryzen 3 CPU-k az év második felében érkeznek.