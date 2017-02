Hivatalos: március elején jön az AMD Ryzen

A második negyedévben pedig az első Vega GPU-s videokártya is elrajtol majd.

Pár hete az AMD egyik sajtósa véletlenül kiszivárogtatta, hogy március elején kerülhetnek piacra az első, Zen architektúrát használó AMD Ryzen processzorok. Dr. Lisa Su, a vállalat ügyvezető igazgatója most megerősítette a hírt a részvényesekkel folytatott legutóbbi konferenciahívásán. Ezen túlmenően arra is célzott, hogy a pletykáknak megfelelően elsőként a nagy teljesítményű központi egységek mutatkoznak be, az üzletasszony szerint várhatóan fényes jövő előtt áll a termékek előtt. Bejelentésükkel párhuzamosan széles körben elérhetővé is válnak majd a CPU-k, az érdeklődőknek nem kell heteket várniuk a boltok polcain való felbukkanásukra.





Ezen túlmenően Su elárulta, hogy a tervek szerint a második negyedévben piacra kerül majd az első Vega GPU-us Radeon videokártya is, az AMD ezt a demózta nagy erőkkel (pontosabban 4K / Ultra beállítások mellett 60+ FPS-sel futó Doommal) a CES-en. A videokártyáról a héten már hallottunk: Radeon RX 490 néven kerülhet piacra, és remekül fut majd rajta a hivatalos HD textúracsomaggal ellátott Fallout 4.



