Így tölt laptopot a Razer

A Razer Power Bank a gyártó saját laptopján túl más notebook vagy okostelefon gyorstöltésére(!) is alkalmas.

Elérhetővé vált a Razer Power Bank, amelyet alapból a saját, 12,5 hüvelykes Razer Balde Stealth laptopjának a töltésére optimalizált a Razer. Ezzel az üzemidő 15 órán túlira is nyújtható.

Hirdetés

A powerbank azonban más USB-C-s laptopokkal is kompatibilis, vagyis az újabb notebookokat is képes tölteni. Emellett számos mobilkészülékkel is megbirkózik, ugyanis dupla USB-A port is került rá az USB-C mellé. Így adott esetben egyszerre három eszköz töltésére is használható.

A telep mérete 12 800 mAh-s, vagyis ideális társ a kiegészítő minden utazás során.

A különlegességei közé tartozik az intelligenc töltés: a powerbank képes azonosítani a csatlakoztatott eszközöket, és azokhoz igazodva megkezdeni a töltést.

A Razer Power Bank még a gyorstöltést is támogatja, és nem csak a Blade Stealth laptopnál. A Qualcomm Quick Charge 3.0 technológiának hála a kompatibilis mobilokat négyszer gyorsabban tölthetjük vele a szokásosnál.

A legtöbb zsebben elfér az alumínium házas energiabank, amelynek a vételára 169,99 euró.