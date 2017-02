Így védené meg a routereket a Kaspersky

Bemutatkozott a teljesen egyedi fejlesztésű KasperskyOS.

Biztonsági szempontból abszolút letaglózó állapotok uralkodnak az internethez csatlakozó kütyük piacán, a routerektől az okos játékbabákig szinte minden eszköz rendkívül sebezhető. A gigantikus probléma két fő tényező kulminációjából jött létre: egyrészt a termékek gyártói sokszor már a kezdetek kezdetén is totálisan fittyet hánynak a kütyüik biztonságára, másrészt pedig az életciklusukhoz képest rövid idő után teljesen befejezik a szoftveres támogatásukat. Ez sajnos nem csak az olcsó termékeknél van így, az elmúlt években arra is akadt több példa, hogy a gyártók kizárólag nemzetközi médiabotrányok hatására voltak hajlandóak kezdeni valamit a felső kategóriás eszközeik sebezhetőségeivel és hátsó kapuival.





Hirdetés



A végpontvédelmi szoftvereiről ismert Kaspersky Labs társalapítója most személyesen jelentette be a probléma egy lehetséges megoldását. Nevéből sejthetően a KasperskyOS egy teljes értékű operációs rendszer, Eugene Kaspersky szerint specifikusan hálózati eszközökhöz, Internet of Things kütyükhöz, ipari vezérlőrendszerekhez, netre csatlakoztatott autókhoz, és hasonló termékekhez találták ki. Az alapjaitól kezdve rendkívül biztonságosnak tervezett rendszer ilyen vagy olyan formában már 14 éve (!) fejlesztés alatt áll a vállalatnál, és semmi köze sincs a Linuxhoz, vagy bármely egyéb meglévő operációs rendszerhez. Ettől függetlenül kínál egy biztonságos hypervisort, azaz igény esetén virtualizált formában futtatható "felette" egy másik operációs rendszer.







A KasperskyOS egy fizetős és zárt platform, a vállalat kimondottan más gyártóknak szeretné értékesíteni. A licencdíja a körülményektől függ majd, a teljes platform mellett az érdeklődők bizonyos komponenseit külön is elérhetik majd, ha beépítenék azokat a saját szoftveres környezeteikbe.



(Forrás: Neowin, Kaspersky)