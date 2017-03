Amerikát akarta leigázni, de kipukkant a LeEco

Kivonul a Szilícium-völgyből a gyártó, pedig nem is olyan régen globális letámadásra készült.

A kínai LeEco leginkább az olcsó, de ár-érték arányban sokat ígérő okostelefonjairól lehet ismerős, de okostévékkel és más termékekkel is foglalkozik. Tavaly globális letámadásra készült a rohamtempóban bővülő cég, amely októberben be is lépett az amerikai piacra. Akkor komplett platform elindításába kezdett, saját felhős tárhellyel és egyéb szolgáltatások, robotautók, szoftverek, okosbiciklik terveivel.

Gyakorlatilag a kínai sikereket akarta amerikai földön is újrateremteni a LeEco, és az Apple-t követni - később pedig Európába jönni.

A folyamat nem ment jól. Annyira nem, hogy röviddel a termékek piacra kerülése után az ügyvezető tájékoztatta a dolgozókat: nincs több pénz, hogy a vállalat tovább terjeszkedjen. Decemberben már leépítésekbe kezdett a vállalat Indiában, most pedig itt a következő lépcső.

A LeEco eladja a Szilícium-völgyben található főhadiszállását, amit még 2016-ban vásárolt a Yahootól. Az amerikai munkaerejét megfelezte a cég, vagyis alig több mint 500 embere maradt a tervezett 12 000 helyett.

Míg egyesek szerint a pénzhiány vezetett a LeEco bukásához, addig mások úgy vélik, hogy az emberek egyszerűen nem tartottak igényt egy újabb platfomra, mert jól megvannak az iOS-szel és az Androiddal.