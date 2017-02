Korábban jönnek az LG új okosórái

Állítólag már február 8-án befut az Android Wear 2.0 és az LG két új okosórája.

Evan Blass szivárogtatásai általában pontosak, ezért feltételezhetjük, hogy most is igaza lesz. Legutóbb azt állította, hogy az Android Wear 2.0 és a két első, már erre építő okosóra a vártnál korábban jön.

Ez azt jelenti, hogy február 9. helyett már 8-án bemutatkozik az LG Watch Style és az LG Watch Sport.

Ezeknek a vételára más források szerint 249 és 349 dolláron alakul. A sportos modell LTE-t és NFC-t is kap, továbbá GPS-t.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a február 10-i megjelenés módosult-e, de feltételezhetően röviddel a bemutató után már kaphatóak lesznek a viselhető eszközök. Ugyanezen a napon kezdik meg a támogatott, már piacon lévő okosórák frissítését Android Wear 2.0-ra.

Az LG új okosórái Androiddal és iOS-szel is kompatibilisek lesznek, illetve a Google Assistant is integrálva lesz a rendszerükbe. A drágább változat mér majd pulzust is, az IP67-es vízállóságot pedig IP68-asra cseréli.