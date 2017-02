Közösségi finanszírozással tér vissza a netbook

Ubuntuval és Windows 10-zel is előrendelhető a GPD Pocket.

Emlékeztek még azokra az időkre, mikor a csapból is a netbookok folytak? Ugyan a 2010-es évek elején többé-kevésbé leáldozott a miniatűr laptopok aranykorszaka, azonban látszólag továbbra is akad némi igény a rendkívül könnyen hordozható, ám mégis többé-kevésbé teljes értékű számítógépként használható eszközökre. A közösségi finanszírozásban utazó IndieGoGo portálon most váratlanul nagy sikert aratott egy vadiúj netbook, a terméket még időben megrendelők jó esetben még júniusban megkaphatják a már kifizetett eszközüket.





Érthető a lelkesedés, ugyanis a GPD Pocket papíron kifejezetten kellemes netbooknak tűnik: 7 hüvelykes és 1920×1200 pixeles IPS kijelző, négymagos Atom x7-Z8750 processzor, 8 GB RAM, 128 GB beépített háttértár, fém készülékház, akár 12 órás akkus üzemidő. Négy portot kínál: USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-C, audio Jack, microHDMI. Az aktív hűtéses kütyü csupán 480 grammot nyom, a mérete pedig 180 × 106 × 19 mm, így akár egy nagyobb méretű zsebben is elfér.







Mint fentebb említettük, a GPD Pocket kétféle operációs rendszerrel is rendelhető, Ubuntu 16.04 LTS és Windows 10 Home közül választhatnak az érdeklődők. A már leadott rendelések alapján az utóbbival szerelt modell jóval népszerűbb (hírünk írásakor 135-792 darab volt az arány), ennek pedig kisebbrészt az lehet az oka, hogy OS-tól függetlenül 399 dollárba kerül a netbook.



