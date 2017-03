Majdnem gamer laptop 200 ezer alatt: videón az Acer Aspire E5-575G-51WV

Megszokhattuk (sajnos), hogy egy igazán erős gamer notebookot 300 ezer forint fölött érdemes keresgélni, ehhez képest az Acer villantott egy olyasmit, ami befért a középkategóriás, multimédiás gépekre jellemző 200 ezres maximum alá.

A nyomtatott PC World aktuális számában egy olyan "tömegtesztet" végzett el Erdős Marci kollégám, amelyben 200 ezer forintot még épp nem meghaladó laptopokat vizsgált. Pont ez az a kategória, ahol már lehet ebben-abban nagyobbat villantani egy belépő kategóriás, Office-t futtató, internetezésre kihegyezett gépnél, de azért ennyibe még nem férnek bele az igazán csúcskategóriás komponensek.

Az Acer azonban egész jól egyensúlyozott a beszállítói árak között, és bár persze az Aspire E5-575G-51WV modellt még túlzás lenne tényleg a gamer szóval illetni, de az tény, hogy a legújabb Doom simán hozza rajta a másodpercenkénti 30 képkockás sebességet medium beállítások mellett.

Processzor és GPU szempontjából sikerült a legtöbbet kihozni a kategóriából, ezen a téren igazán figyelemre méltó felszereltséggel bír a modell, és ez teszi lehetővé a játékok futtatását is. A műanyag borítás alatt már egy hetedik generációs i5-ös 7200U jelzésű proci, valamint egy GTX 940MX videókártya dolgozik. Sajnos a többi hardver esetén ütközik ki az, hogy az Acer 200 ezer alatt kívánta tartani az eszköz árát, rendszermemóriából ugyanis mindössze 4 gigabájt kapott helyet a laptoban, valamint a megjelenítő is csak HD felbontású, merevlemezből pedig egy 5400 RPM-es 500 gigabyteos tárkapacitású került a modellbe.

Viszont ettől még mindig érdekes alternatíva lehet azoknak, akik egy játékra is használható multimédiás notebookot keresnek, és esetleg később még egy picikét képesek bele is nyúlni. Ha ugyanis a merevlemezt kicserélik egy SSD-re, vagy egy SSD rásegítéses vinyóra (SSHD-re), és belebiggyesztenek még egy kis memóriát, máris megugrik a teljesítmény, a kijelző "hádéságát" pedig akár egy külső monitor is orvosolhatja.

További részleteket és őszinte reakciókat a videóban találtok, ezek után pedig kíváncsiak vagyunk a véleményetekre is. Vennétek ilyen "majdnem-gamer" megoldást, mert mondjuk csak ennyi fér bele a keretbe, vagy esetleg azért, mert későbbi turbózással ti magatok tuningolnátok tovább?