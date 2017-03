Már a kevert valóságban utazik a Microsoft

Itt az első Windows Mixed Reality fejlesztői kit, az Acer VR-headsetével.

A Microsoft törekvéseinek hála a PC-s gyártók hamarosan Windows 10-kompatibilis VR-headsetekkel állnak elő, 300 dollártól fölfelé. A sikerhez persze sok szoftver is kell.

Hirdetés

Éppen ezért a Microsoft a Windows Holographic nevet Windows Mixed Realityre cserélte, és ezzel egyszerre bemutatott egy fejlesztői csomagot, ami már ebben a hónapban elérhető lesz. Ennek hála készülhetnek az új szoftverek a platformra.

A csomagban az Acer VR-headsete kapott helyet, két 1440 x 1440-es LCD kijelzővel (90 Hz-es frissítési ráta jellemzi ezeket), HDMI 2.0-val, USB 3.0 portokkal és audiocsatlakozóval. Van elöl egy kamera is, ez biztosítja, hogy a virtuális valóságba az igazit is bevonjuk, és kevert valóságban lehessünk. Persze ez kicsit korlátozott, messze nem olyan, mint a HoloLens átlátszó kijelzője, de legalább a valódi környezet is bevonható, és lehet váltani VR és AR között.

Sajnos a csomag ára egyelőre ismeretlen, de a megjelenéskor már dokumentáció, SDK és előzetes Windows 10 build is kíséri.