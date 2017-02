MS-utasítás: ilyen Windows eszközök kellenek 2017-ben

Kiadta a 2017-es utasításait a Microsoft: pontosabban azt, hogy a PC-gyártók milyen gépeket készítsenek és milyen felhasználói élményt nyújtsanak, illetve hogy mi legyen a telefonnal!

Óriási a Microsoft kijelentése: 2018 közepére 1 milliárd felhasználó szeresse napi szinten a Windows világát, vagyis a Windows 10-et. Ez nagyon komoly növekedést jelent, ugyanis 2016 szeptemberéig 400 millió Windows 10-es eszközig sikerült eljutni.





Hirdetés



Hajszálpontos tervek

Ahhoz, hogy ne csupán elérhetetlen álom legyen az 1 milliárd Windows 10 user, nagyon pontos terveket is készített a Microsoft, amiből az idei évre vonatkozó már javában bevetés alatt van.







A WinHEC-en elhangzott előadás szerint a Microsoftnak jelenleg 140-nél is több ODM/OEM partnere van, vagyis akik terveznek és gyártanak Windows 10-es eszközöket. Számukra a három legfontosabb termékkategória az MS szerint az átalakítható vagy kettészedhető hibrid PC-k, illetve az ultravékony gépek. Emellett arra bátorítja a Microsoft a gyártókat, hogy mindegyik gépükben legyen legalább egy Windowszal összekapcsolt "Hero Experience". Ez a kiemelt funkció lehet a Cortana, a Windows Hello-t kihasználó hardver (RealSense kamera, ujjlenyomat-olvasó stb.), vagy például a Windows Ink.







A cél, hogy azt a 600 millió Windows PC-felhasználót sikerrel rávegyék a váltásra, akiknek 4 évvel régebbi az eszköze, illetve természetesen új felhasználókat is toborozni kell.







A pontos terv része az is, hogy melyik évszakban melyik Windows szolgáltatást fogják jobban megtolni reklámokkal: márciusig a biztonság és a Windows Hello lesz előtérben, ezt követi nyár közepéig a Cortana, majd ősszel a Windows Ink, vagyis a kreativitás, tartalomgyártás.



Álmodj merészet!

A másik üzenet a gyártók felé, hogy merjenek nagyot álmodni. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy a Surface-ekhez hasonló csúcstermékeket is merjenek készíteni: jól látszik, hogy a Surface tabletek és a Surface Studio is sikeresek, bár itt felmerül a jogos kérdés, hogy ez a buzdítás azt jelenti, hogy idén a háttérbe húzódik a Microsoft, vagy csupán magának toboroz konkurenciát, hogy nagyobb legyen a verseny és a kínálat.







A titkos fegyver?

A részletes jelentés egyik legfontosabb üzenete, hogy egy témában semmit sem üzen: ez a telefon. Vagyis sem a partnereit nem utasította, sem saját termék érkezésére, de még csak fejlesztésre sem utalt a Microsoft, így most már semmi kétség afelől, hogy a jelenlegi formájában Windows Mobile okostelefonra ne számítsunk.







Hatalmas hír azonban a normál Windows 10 rendszerrel kapcsolatban, hogy hamarosan ARM-kompatibilis lesz, vagyis nem csupán x86-os AMD/Intel platformon, hanem ARM gépeken is futni fog. Ez nem holmi csökkentett kiadás, ez a teljes értékű Windows 10, amin a modern appok is kivétel nélkül futnak, sőt, még egy emulátor is készül beépítve, hogy a többi programunkról se kelljen lemondani. Ez kifejezetten az olcsóbb, 10+ óra üzemidejű hibrid Windows PC-k elterjedésében játszhat főszerepet, vagyis nem titkolt ellenfele a Chromebook.