MWC: erősen prémium a Porsche Design BOOK ONE

Ha a Surface Book nem elég prémium, a Porsche Design átalakítható laptopja segít.

A Porsche neve az utóbbi időben a tech szektorban is kezd ismerős lenni: a Huawei csapatával közösen tették le az asztalra a Mate 9 Porsche Design kiadását, amely igen tetszetős és igen prémium: 1395 euróba kerül.

A Porsche Design most egy saját, átalakítható laptoppal is előállt, ha valaki nem talált volna a kategóriában elég prémium modellt.

Ez lett a BOOK ONE, amely persze minden tekintetben csúcskategóriás. Emiatt aztán az ára is az: 2795 euró.

A 360 fokos zsanérokat egyébként lecsatolható billentyűzeten helyezték el, tehát a BOOK ONE táblagépként is funkcionál, önállóan. Ilyen szempontból a Surface Booknál is sokoldalúbb.

A 13,3 hüvelykes, 3200 x 1800-as IPS kijelző alatt egy Intel Core i7-7500U Kaby Lake CPU, 16 GB RAM, egy 512 GB-os PCIe SSD, sztereó hangszórók, Windows Hello-képes, 5 megapixeles webkamera és egy 14 órás üzemidőt biztosító akku található.

Adott a 802.11ac-s WiFi, a Bluetooth 4.1, a Thunderbolt 3 port, de van még két USB 3.0, egy USB-C, microSD-olvasó és jackcsatlakozó is. A kijelző Wacom tollal is használható, a ház pedig alumíniumból készült.