Nagyon könnyű az ADATA külső SSD-je

Mindössze 90 grammot nyom az ADATA SD600 külső SSD-je, amely így nagyon könnyen hordozható.

Egy külső adattároló nem csak mentési célokra kiváló ötlet, hanem a laptop vagy a hibrid tábla tárhelyének a bővítésére is remek megoldás. Manapság már nem csak külső HDD-t vehetünk, a külső SSD-kből is egyre több van. Egy ilyet mutatott most az ADATA.

Hirdetés

Az SD600 egy külső SSD, ami magas minőségű 3D TLC NAND flash memóriát használ, és 256, valamint 512 GB-os kapacitásokat kínál.

A meghajtó 440 MB per másodperces olvasási és 430 MB per másodperces írási sebességeket kínál, vagyis a külső merevlemezeket gond nélkül megelőzi teljesítményben. Ráadásul sokkal könnyebb hordozni is. A Windows-alapú PC-kkel, Xbox One-nal, PS4-gyel és Androiddal kompatibilis eszköz mindössze 90 grammot nyom. Feketében és piros-feketében létezik, a sportos dizájn mellett az aktív életstílust is támogatja a becsapodásnak ellenálló anyagok miatt.

A DRAM cache-nek és az SLC cache-nek hála az SD600 akkor sem lassul le, ha komolyabb terhelésnek vagy nagy fájlok átvitelének van kitéve. Az SLC cache lehetővé teszi, hogy a meghajtó egy része pSLC módban működve jobban kezelje a magas prioritást igénylő műveleteket. Az USB 3.1-es meghajtó driver telepítését nem igényli.