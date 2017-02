Nincs PC 100’ alatt?

Olcsó húsnak híg a leve - tartja a mondás. De vajon igaz ez a PC-kre, azon belül is a notebookokra? Mielőtt rávágnád a választ, nézd meg, mit kapsz ma ennyiért.

Árérzékeny piac a magyar, ez nem is vita, de azért van egy abszolút alsó határ, amit már itt sem érdemes túllépni. Sokak szerint ez notebook esetében a 100 ezer forint, ami az az abszolút alsó határ, ahol már nem lehet borzalmasan fájdalmas kompromisszumok nélkül gépet találni. A helyzet azonban valóban az, hogy a hatalmas kínálatban csak akad néhány olyan gép, ami azért használható - van benne egy elfogadható CPU, a kijelző pont ugyanolyan, mint a legtöbb 150 ezer forintos gépben, sőt, olyan notebookot is találtunk, amin ott van gyárilag a Windows 10 is. De mire érdemes figyelni, ha bruttó 100 alatt meg szeretnél állni?





CPU+GPU+alapok

A gép alapján spórolni nem jó döntés - tartja a mondás, de a helyzet az, hogy ebben az esetben kell. Ha ragaszkodunk az előtelepített Windows 10-hez, bizony készüljünk fel Intel Atom x3 vagy x5 CPU-ra. Ha nem vigyázunk, még Atom Z3735F-es SoC-be is belefuthatunk, ami már 2 éve is gyenge volt - nagyon gyenge és csak 32 bites. A hazai kínálatot átfutva azért találtunk egy Celeron N3050-nel szerelt HP Stream 13 gépet is, amin 99 990 forintért ott a 64 bites Windows 10, de mi mégis inkább azt mondjuk, a Windowsról most mondjunk le.







A SW-t kivonva a képből máris feljebb ugorhatunk és erősebb Celeronok, vagy Pentiumok mezőnyében találjuk magunkat. Persze még ezek is csak mérsékelten erősek (értsd: gyengék), de azért már elhúzzák a mindennapos appokat és böngészőben is megbirkóznak 4-5 füllel. Aki kutat egy kicsit, az rábukkanhat olyan ritkaságra, mint az Acer Aspire E5-473 vagy ES1-571, amiben Core i3-5005U dübörög. Az előbbi SoC-khez képest ez igazi vadállat, mi mindenképpen erre szavaznánk 99 990 forintért.



Ha valaki nem tud élni Nvidia GPU nélkül, annak sem kell átlépnie a 100 ezer forintos határt: a Lenovo B51-30-ban ott figyel egy GeForce 920M, ami nagy szó, bár tegyük hozzá, hogy játékra ez harmatosan kevés.



RAM, HDD, ODD

Az SSD-t fel sem soroltuk, mert ez hiú ábránd lenne, bár a fent említett Lenovoban SSHD van, ami azért jelentősen jobb, mint egy 5400 rpm-es HDD. De még ez, az átlagosan 500 GB-os, csigalassú HDD is sokkal jobb, mint a 75-90 ezer forintos modellekbe szerelt 32-64 GB-os eMMC. ez utóbbi hihetetlenül lassú, ráadásul nem bővíthető és a kapacitás is édeskevés - lehetőleg kerüljük messzire.







A RAM-ből igyekszik a legtöbb gyártó 4 GB-ot beszerelni, de azért akad néhány celeronos és atomos gép, amiben még 2 GB RAM van csupán - ez még Linuxhoz és alap Windowshoz is kevés lesz. Az ODD viszonylag sok gépben ott van még, de hasznát csak szökő évente vesszük majd.



Kijelző, hálózat, gépház

A kijelzőnél ne legyenek hiú ábrándjaink, mindegyik TN paneles lesz és HD-felbontású. Ezalól csupán az atomos hibridek jelentenek kivételt. Itt ugyan a sebesség nem lesz Core i3-as, cserébe viszont IPS-paneles érintőkijelzőt kapunk, ami azért nagy ugrás a silány TN-panelekhez képest.







A hálózati vezérlőknél még gyakran futunk 10/100-as LAN-ba és Wi-Fi n-es modulba, de azért már itt-ott megjelenik a Wi-Fi ac, ami azért sokkal jobb kapcsolatot biztosít (pédául Acer E5).



A gépház minden esetben műanyag, bár azért minőségbeli különbségek vannak, ezért érdemes vásárlás előtt megnézni személyesen is a kiszemelt darabokat. Ha minőségi és elegáns megjelenést, illetve 1-1,5 kg-os súlyt szeretnénk, hibridet keressünk, mint például az Acer Switch SW5, vagy az Asus Transformer Book T101HA, amik alumínium készülékházat kaptak, kicsik, könnyűek, sokáig bírják és jól is néznek ki - csak éppen sebességben nem túl acélosak.







Nyugaton minden zöldebb

Amit semmiképp se tegyünk, az az amerikai árlisták átböngészése. Kint ennyi pénzért már sokkal-sokkal jobb, windowszal megfűszerezett notebookok közül választhatunk, ha pedig csak 50-60 ezer forintot adnánk ki gépre, Chromebookok is várnak a polcokon. Ez utóbbi sajnos itthon még nincsen, a többi gép pedig mire ideér, egyszerűen megdrágul. Azért ennek ellenére nem reménytelen a helyzet, csak nagyon óvatosan kell választani.



