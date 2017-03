Ryzen processzorhoz is jók az Arctic Freezer 33 hűtők

A legújabb széria Intel és AMD foglalatokkal egyaránt kompatibilis - például az új AM4-gyel.

Az Arctic bemutatta a Freezer 33 sorozatát, amely félig passzív processzorhűtőkből áll. A sorozatban a Freezer 33 mellett ott van a Freezer 33 CO és a Freezer 33 Plus is. Ezek folytatják a Freezer 32 családot.

Mindegyik modell 120 milliméteres, PWM-vezérelt ventilátorral rendelkezik, amelynek a működését hőcsövek segítik. A RAM-ok területébe a hűtők nem lógnak be, még két légkavaró használatakor sem.

Intel és AMD processzorokat egyaránt támogatnak a hűtők, sőt, az új AM4-es socket is támogatott, vagyis a Ryzen CPU-kkal kompatibilis a Freezer 33 széria.

A félig passzív hűtés azt jelenti, hogy kevésbé erőforrásigényes munkák mellett a CPU hűtése passzív, tehát a ventilátor nem dolgozik. Az csak magasabb terhelésnél kapcsol be, vagyis garantált az alacsony zajszint.

A hűtési kapacitás és a légáram növelése érdekében a Freezer 33 Plus egy további ventilátort is kapott. A Freezer 33 CO-t eközben folyamatos működésre tervezték, ez a kiadás a porra és a magas hőmérsékletre is kevésbé érzékeny, a csapágyak pedig a szokásos ötszörösét is kibírják. A hűtők indulóára 39,99 font.