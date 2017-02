Ryzen vs. Windows 7: indul a ködösítés

Az AMD szerint nem lesz driver a gyártásba kerülő egységekhez.

A Microsoft körülbelül egy évvel ezelőtt bejelentette, hogy az Intel Kaby Lake és az AMD Bristol Ridge / Summit Ridge (Ryzen) központi egységek csak Windows 10 alatt lesznek támogatottak, a továbbra is népszerű Windows 7-hez nem készülnek meghajtóprogramok. A komolyabb felzúdulás ellenére sem a Microsoft, sem pedig a chiptervező cégek nem voltak hajlandóak tisztázni, hogy ez nagyon pontosan mit is fog jelenteni. Januárban tapasztalati úton kiderült, hogy az Intel 200-szériás lapkakészlettel szerelt alaplapok, tovább a Kaby Lake processzorok annak ellenére is működőképesek Windows 7 alatt, hogy nincs hozzájuk hivatalos támogatás.





A legutóbbi befektetői konferenciahívásán az AMD január végén elejtette, hogy mégis lesz Windows 7-es meghajtó a heteken belül érkező Ryzen processzorokhoz, ami mindenképp jó hír. Sajnos a vállalat most meggondolta magát, a legújabb álláspontja szerint a tömeggyártásba kerülő Ryzen processzorokhoz nem lesznek elérhetőek Windows 7-es eszközillesztők, annak ellenére, hogy a Windows 10 mellett bevallottan a régebbi rendszeren is sikeresen tesztelték a hardvereket.







Hogy ez pontosan mit jelent? Hamarosan kiderül, az Intel Kaby Lake egységekhez hasonlóan az AMD Ryzen processzorok esetében is az internet népének kell majd fényt derítenie a rejtélyre. A chiptervező cég konkrétan továbbra sem állítja, hogy használhatatlanok lesznek Windows 7 alatt.



(Forrás: PC World)