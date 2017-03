Szárnyra kap a PlayStation VR

2017 a PSVR éve lehet: több mint 200 játék és app készül rá.

A tavalyi évben rengeteget hallottunk a VR-headsetekről, és így lesz ez idén is. Azonban hosszú évekbe telik majd, mire a technológia több otthonban is felüti a fejét, ráadásul ennek a feltétele lesz az is, hogy legyen elegendő - és megfelelően minőségi - tartalom a platformokra.

Hirdetés

Mindezt szem előtt tartva 2017 sorsdöntő lehet abban, hogy melyik VR-headset bukik és melyik megy előre. A Sony PlayStation VR a nyertes oldalra kerülhet, ugyanis a csendes kezdés után 2017 hangos lesz.

A Sony szerint több mint 220 játék és app fejlesztése folyik a headsetre. Ezekből több mint 100 megjelenik ebben az évben.

A VR-videókat és -zenéket leszámítva tehát bőven akad majd választási lehetősége annak, aki PSVR-tulajdonossá válik. A Sony néhány nevet is említett: Ace Combat 7, Final Fantasy XV, Gran Turismo Sport, Farpoint, Tekken 7 és Steel Combat. Az első három mindenesetre csak opcionálisan támogatja a VR-módot.

Nagyot lendíthet a PSVR sikerén többek között az áprilisban érkező Starblood Arena is, de szinte biztos, hogy a júniusi E3 is hoz még meglepetéseket.