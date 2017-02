Tudjuk, milyen tévét szeretnél idén ősszel!

És azt is, milyet nem biztos hogy találsz majd a boltok polcain. Érdekes változások előtt áll a komplett tévépiac - kaptunk néhány belsős információt.

Ahogy évek óta mindig, úgy idén is borítékolható a tévék népszerűsége a karácsonyi vásárlási szezonban. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ugyanazokat a készülékeket fogjuk a boltok polcain találni 2017 végén, sőt, még csak az sem várható feltétlenül, hogy minden sokkal olcsóbb lesz. Sok cég már bemutatta, mivel készül az év második felére, illetve néhány olyan információnak is a birtokába jutottunk, amik alapvetően meghatározzák majd az év végi kínálatot.





Hirdetés



A full HD haldoklik

Nem igazán van még 4K műsorsugárzás, pláne nem nálunk, ennek ellenére az Ultra HD felbontást minden gyártó erőlteti. Olyannyira, hogy idén már szinte minden készülék 4K-s lesz, sőt, ezeknél áresés is várható. Néhány cég nem is gondolkodik már full HD-s modellekben, sőt, még a 46 col alatti készülékek frissítésével is felhagy. Azért néhány cég még újít itt is, aminek egészen egyszerű oka van amellett, hogy 4K tartalom egyelőre streamingben érhető el. A másik ok nem más, mint az emberek kis lakása, vagyis hogy nincsen hely 55-65 colos tévéknek, a 40-43 colnál pedig a full HD felbontás is elegendő. Aki ilyen tévét keres, az jobb frissítésre, fejlettebb háttérvilágításra és frissített okostévé platformra számíthat.







Érkezik az OLED

Aki látott már életben OLED tévét, méghozzá megfelelő tartalommal, tudja, hogy miért van úgy oda érte mindenki: tökéletes kontraszt, szuper felbontás, valós HDR, szuper fekete, vékony kivitel és még folytathatnánk. A gond csupán az ár, ami borzalmasan magas - egyelőre. Idén tovább javítják a technológiát, jobb panelek és érettebb vezérlések érkeznek az új készülékekbe, de az ár egyelőre nem fog a tizedére esni. Arra sem érdemes számítani, hogy 40-46 colos OLED-ek jelennek meg nagytételben - ezekkel a tévékkel egyelőre a nagyobb képátlós piacot célozzák a gyártók.







És ami nem lesz

A full HD háttérbe szorulása és a 4K elterjedése elkerülhetetlen, viszont két technológia is teljes zsákutcának bizonyult. Az egyik ilyen a 3D, ami már 2016-ban is ritkaság volt, 2017-ben pedig nagyjából teljesen eltűnik - az új termékskálákon nem nagyon találtunk új generációs, 3D-s tévét.







A másik befulladt technológia a tévék világában (nem a monitorokéban!) egyértelműen az ívelt felület. Pontosabban itt még várható néhány új modell, de több gyártó is leállt már vele, mert a felhasználók csalódtak ebben az újításban. Az ívelt tévé mindenhonnan becsillan, többen elé ülve inkább ront az élményen az ívelt felület, mintsem javít és a felárról még nem is beszéltünk.