5 retró mobil, amit imádtunk a múltban

A Nokia nemrég hozta vissza a legendás 3310-est, bár persze már ez sem ugyanaz, mint az eredeti. Ennek kapcsán összegyűjtöttünk öt olyan telefont, amitől sokaknak még mindig bepárásodik a szeme.

Mitől jó mostanában egy telefon? A "belsejétől" mindenképp, ha izmos hardverek pörgetik, brutális kamera-lencsék rögzítik a képeket és szemeket kisütő színmélységű, felbontású kijelzőkön nézzük a nagyvilágot. De külsőleg már jóval kevesebb dolog van, ami úgy igazán megkülönbözteti egymástól a mai modelleket: mivel a kijelző uralja a dizájnt, nehéz elszakadni a téglatest alaktól, és legfeljebb csak egy kicsi lekerekítéssel, esetleg színekkel játszadozhatnak a gyártók.

Bezzeg annak idején, amikor még a kis kijelzők és a kevés funkciót miniatűr méretben is kiszolgáló hardverek megengedték a játékosságot, volt egy csomó olyan mobil, ami ikonikusnak számított már attól, ahogy ránéztünk, mások pedig azért lettek közönségkedvencek, mert a maihoz képest fapados lehetőségek mellett is tudtak valami különlegeset. Az alábbi lista teljesen szubjektív, öt olyan telefon következik a "hőskorból", ami valamiért nagyot ment - kommentekben pedig várjuk a ti kedvenceiteket!

1. Az elpusztíthatatlan igásló

Kezdjük rögtön a Nokia 3310-zel, mármint nem azzal a múltidéző, de kissé felemás hibriddel, amit a gyártó pár hete bemutatott, hanem az eredetivel. Külsőre persze olyan nagyon nem volt különleges, bár az akkori előlapi elrendezést eléggé feldobta a kijelző alatti félköríves megoldás. De igazán a "kicsi a bors, de erős" megközelítés volt a 3310 sikerének igazi titka. Egyrészt ez az apróság szinte mindent túlélt: az emeleti ablakból kipottyantást, az autó kereke alá kerülést, és igen, a cikk szerzőjével előfordult olyan, hogy egy 3310-es (természetesen véletlenül, naná) az autó szélvédőjének repült, és nem a telefon tört ripityára. Drága tanulság volt.

Aki pedig a kicsit megbolondított külcsínt tovább szabta volna személyre, játszhatott a cserélhető elő-és hátlapokkal, ráadásul négy játék is járt hozzá, a Pairs II, a Space Impact és a Bantumi mellett a legfontosabb a fent említett kígyós játék ráncfelvarrott változata, a Snake II volt. A mai szemmel már borzalmas felbontású kijelzőn szerkeszthettünk saját "háttérképet" és grafikus üdvözlő üzenetet, és egy kissé körülményes, de trükkös megoldással a csengőhangot is testre szabhattuk a Birodalmi Indulótól az Angel Of Death-ig.

2. Halló, itt az Enterprise űrhajó!

1996 januárjában a féltégla-telefonokon már rég túllépett a világ, de volt még dizájn-újdonságnak helye bőven. A Motorola StarTAC volt például a legelső összecsukható mobiltelefon. Persze voltak már korábban olyan modellek, amelyeknek bizonyos részeit lehetett hajtogatni (a Motorolának is volt ilyenje, a MicroTAC), de a StarTAC tényleg menő volt: összecsukva az akkori készülékekhez képest nagyon kicsi volt, ezért minden zsebben elfért, kihajtva tökéletesen elért fültől a szájig.

És ízlelgessük csak a nevet! StarTAC, sztár-tek, sztártrek, Star Trek? Nem véletlen a hasonlóság, a készítőket ugyanis a klasszikus Star Trek filmek kommunikátora ihlette a tervezéskor. EL is adtak belőle úgy 60 millió darabot, ami az akkori piac nagyságához képest óriási szám volt.

3. Okostelefon az okostelefonok előtt

"Ilyen nincs is, ez már a jövő, ennél nem lesz jobb, tényleg" - mondta annak idején egy tanult kolléga, amikor először kipróbálta a Nokia 9000 Communicatort. És valóban, 1996-ban tényleg el lehetett hinni, hogy ez a telefon minden egyben, amit az ember egy telefonálni és kommunikálni képes eszköztől várhat. Pedig az akkori mobilokhoz képest egy irdatlan hombár volt, de ha kinyitottuk (oldalirányban, mekkora menőség, nem?), előbukkant egy teljes fizikai billentyűzet és egy lapos, grafikus kijelző, amitől egyszerre éreztük magunkat James Bindnak és valamilyen sci-fi szereplőnek.

Talán sokan nem is tudják, de ebben a gépben egy Intel i386 processzor működött, a korabeli asztali számítógépekben futó chip módosított változata, és figyelt benne összesen 8 megabájt (ismétlem, MEGA) memória, amiből 4-et foglaltak el az előre telepített programok (amiket még senki sem hívott appoknak), 2 szolgált a programok háttértárának, és 2-t tölthetett meg a felhasználó. Szóval, bár érintőképernyőről, színe kijelzőről és egyebekről még álmodni se mertünk, de elvi szinten ez volt a világ első okostelefonja.

4. Még nem a szivárvány, de már majdnem

Amikor 1997-ben kijött a Siemens S10, az emberek nem hittek a szemüknek. Ez volt ugyanis az első olyan kiskereskedelmi forgalomban megjelent telefonja, amin színes kijelző figyelt. Persze mai szemmel vicces lehet a tudat, hogy mindössze 4 színt tudott kezelni (a fekete mellett fehér, piros, zöld és kék) egy 5 kataktersoros kijelzőn, tehát oké, a fekete-fehértől elmozdult, de még messze járt a színek millióit kezelő, nagyfelbontású utódoktól.

A kívülről más tekintetben kissé csúnyácska telefonban a színezés mellett még egy ötletes funkció helyet kapott, mindössze egyetlen gombnyomással felvehettünk egy rövid hangjegyzetet. Ugyan a limit 20 másodperc volt, de néha jól jött, hogy gyorsan belediktáljunk egy címet, emlékeztetőt, vagy egy belénk tolató, majd a helyszínről elfüstölő autó rendszámát.

5. Cimbora, tök penge a mobilod!

A Motorola RAZR család tagjai minden szempontból "cool" mobilok voltak. Eleve ott volt a név, a penge szó futurisztikusan eltorzított formájával. Aztán a Mátrixot megszégyenítő flipes külső. A zseniálisan formatervezett cyber-hullámos gombok. A színes, akkoriban nagynak számító kijelző. Minden.

2006-ra, amikor a RAZR v3 kijött, Amerika kedvenc telefonja lett a sorozat, és olyan divatcégek adták hozzá a nevüket, mint a Dolce & Gabbana. Sajnos pont ez a modell érkezett a legrosszabbkor: a következő évben bemutatták az első iPhone-t, és a nép máris az érintőkijelző és a többi okostelefonos divat bűvöletébe esett. A Motorola igazából a RAZR v3 óta nem tudott olyan menő telefont villantani, ami ezt a hihetetlen népszerűséget visszahozta volna, pedig azóta is kifejezetten előremutató dizájn-döntéseik születtek. Szerencsére a márkanév, mely már a Lenovo tulajdonában van, mostanában újra feltörekvő fázisba került, nemrég például moduláris mobilt villantottak Moto Z néven. Egye fene, a sok múltidézés után legyen itt a jövő is, zárjuk a cikket a "Lenovorola" vagy "Motonovo" újdonságával, amit nemrég mutattunk meg videón is.

...és most ti jöttök! Mit hagytunk ki? Nektek melyik volt a kedvenc régi mobilotok?