A Galaxy S8 Plus lesz a nagyobb siker

A Galaxy S7 edge is jóval keresettebb volt a normál modellnél, ezért a Samsung többet gyárt majd a prémium verzióból.

A Samsung a tavalyi év során rájött, hogy az emberek szívesebben fizetnek többet a Galaxy S7 edge-ért, mint hogy a normál Galaxy S7-et vigyék haza. Egyes adatok szerint az eladások 70 százalékát a hajlított kijelzős verzió tette ki.

Ennek köszönhetően pedig már nem is olyan meglepő, hogy a jelentések alapján a Samsung többet gyárt majd a prémium Galaxy S8 Plusból, mint a sima Galaxy S8-ból.

Hivatalosan még nem erősítette meg a gyártó a Galaxy S8 Plus létezését, ugyanakkor a szivárgások szerint az alapmodell is lekerekített kijelzőt kap. A Galaxy S8 Plus abban lesz más, hogy 5,7 hüvelykes kijelző helyett már 6,2 hüvelykes képernyőt kínál - másban nem tér el.

Amennyiben a Samsung a Galaxy S7 és a Galaxy S7 edge-nél jól bevált arányt követi, akkor 7:3 arányban gyártja majd a Galaxy S8 Plust és a Galaxy S8-at.

Az új zászlóshajók egy egyperces videóban lesznek láthatóak az MWC-n, a bemutatójukra pedig március 29-én kerít sort a Samsung.