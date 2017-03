A lassított felvételekkel is remekel majd a Galaxy S8

Másodpercenként 1000 képkockát is tud majd rögzíteni a Samsung új zászlóshajója.

Nem kell már sokat várnunk a Samsung Galaxy S8 és a Galaxy S8+ érkezésére, ugyanakkor biztosak lehetünk benne, hogy a bejelentésig minden nap több tucat pletykával és szivárgással találkozunk majd.

Hirdetés

Az egyik ilyen szerint a Samsung új zászlóshajói képesek lesznek igen látványos lassított felvételek készítésére: másodpercenként 1000 képkockát tudnak majd rögzíteni.

1000 fps-sel tud videót felvenni az IMX400-as szenzorral szerelt Motion Eye kamera is a Sony Xperia XZs és Xperia XZ Premium készülékeken. A Samsung viszont nem Sony szenzorra épít, hanem saját megoldásra.

Minden bizonnyal a Samsung is hasonló technológiát vet be, továbbá jó eséllyel egy további DRAM memóriaegység lesz a kameraszenzor és a képfeldolgozó processzor között. Az extrém mértékben lassított videóknál erre szükség van, elvégre a szenzor hatalmas mennyiségű adatot rögzít, amit tárolni kell valahol, mielőtt az ISP feldolgozná.

Állítólag az előlapi kamera is fejlődik: a 8 megapixeles egység autofókuszra is képes lesz. Ehhez egy másik, 3,7 megapixeles előlapi kamera is társul, amelynek az írisz szkennelése lesz a feladata (ez a kijelző feloldásában segít).

Ha minden jól megy, március 29-én meglátjuk, hogy milyen lett a Galaxy S8.