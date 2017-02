Alapmobil lesz az új Nokia 3310

Hasonlítani fog az eredetire, nettó 59 euróba kerülhet majd.

Visszatért az okostelefonok piacára a Nokia márka, a nemzetközileg forgalomba kerülő androidos készülékeit a február végén kezdődő Mobile World Congress szakkiállításon mutatja majd be a vállalat. Mindez már hetek óta köztudomású információ, azonban a héten kisebb szenzációt keltett a hír, miszerint amolyan tisztelgés gyanánt a cég újból piacra dobja a legendás Nokia 3310 felújított változatát.





Most friss információk érkeztek a telefon kapcsán. A források szerint az új Nokia 3310 egy klasszikus alapmobil lesz, amely a külső jegyeit tekintve szándékosan hasonlít majd az elődjére, de némileg kisebbnek és könnyebbnek ígérkezik annál. A kijelzője is színessé válik, de nem kínál majd drámaian magasabb felbontást az eredeti modellben használt 84×84 pixelesnél. A telefon nettó árát elvileg 59 euróban határozták meg az illetékesek, és többek közt vörös, zöld és sárga házzal is elérhetővé válhat.



(Forrás: PhoneArena | Nyitókép: Thomas Kohler)