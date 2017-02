Bemutatkozott a Xiaomi Surge S1 lapkakészlet

Méghozzá az első ezt használó okostelefonnal együtt.

Jó ideje keringtek már a pletykák, melyek szerint a Xiaomi beszállna az okostelefonokba szánt System-On-Chipek piacára, méghozzá a 2014-ben megalapított Pinecore nevű leánycégén keresztül. Mostanra ez hivatalossá vált: hétfőn a Xiaomi bejelentette az első házon belül kifejlesztett lapkakészletét, továbbá az első ezt használó okostelefont.





A Surge S1 lapkakészlet kissé szokatlan módon még 28 nanométeres gyártástechnológiával készül, azonban ettől nem érdemes temetni. A Qualcomm Snapdragon 625 és a Mediatek Helio P20 közvetlen ellenfelének szánt SoC-be nyolc darab Cortex-A53 architektúrás processzormag került, ezek egyik fele 1.4 GHz-es, míg a másik fele 2.2 GHz-es maximum órajelen dolgozik. A Voice Over LTE (VoLTE) funkciót is támogató termékbe Mali-T860 GPU került, LPDDR3 memóriát használ, Bluetooth 4.1 és Wi-Fi ac vezérlőket kínál. Ha jól értjük, akkor a beépített 2G / 3G / 4G modemek limitációi miatt a Surge S1 csak a kínai piacra szánt mobilokban használható, és egyelőre nem világos, hogy a Pinecore mikor mutatkozhat be a nemzetközi piacon.







Mint fentebb említettük, a lapkakészletet rögtön egy fogyasztó piacra kerülő termékben mutatta be a gyártó. A Kínában március 3-án elérhetővé váló Xiaomi Mi 5c kártyafüggetlenül 1499 jüanba (~63 ezer forintba) kerül majd, ennyi pénzért jó vételnek tűnik: 5,1 hüvelykes és 1920×1080 pixeles kijelző, 8 / 12 MP-es kamerák, 3 GB RAM, 64 GB háttértár, ujjlenyomat-olvasó, gyorstölthető 2860 milliamperes akku, Android 7.1 operációs rendszer.



