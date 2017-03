Dübörög a piros iPhone 7

Meghökkentően nagy a kereslet Kínában a piros színű iPhone-ok iránt.

A legutóbbi iPaddel együtt piros színű (PRODUCT(RED)) iPhone 7 és iPhone 7 Plus készülékeket is mutatott az Apple. A jelek szerint kimagaslóan nagy igény van ezekre, Kínában legalábbis már számokkal is alá lehet ezt támasztani.

Hirdetés

Az Apple 73 410 darab piros okostelefont szánt a kínai piacnak, azonban a kínai JD.com oldalán kevesebb mint 24 óra alatt több mint 337 000 regisztráció érkezett a készülékekért.

Ez nem jelent előrendelést, tehát nem foglaltak le egy készüléket sem. A piros iPhone 7 128 GB-os tárhellyel rendelkezik, és 749 dollárnak megfelelő összegért vihető el. A piros iPhone 7 Plus szintén 128 GB-os tárhelyet kapott, és 869 dollárnak megfelelő összegért vihető.

Az újdonságok pénteken válnak ténylegesen megvásárolhatóvá. Mivel különleges kiadásról van szó, ezért az Apple a bevételek egy részét az AIDS-kutatásra fordítja.