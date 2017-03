Egy vagyonért lehet a tiéd a legbiztonságosabb Pixel

1049 dollártól vihető a Google okostelefonja a CopperheadOS rendszerével, ami a szokásosnál nagyobb biztonságot garantál.

A CopperheadOS egy biztonságilag megerősített operációs rendszer, ami a Google Androidjára építkezik. A fejlesztők a nulladik napi sérülékenységekkel szemben is védelmet ígérnek, illetve fokozott böngészési biztonságot, valamint erősebb sandboxingot és izolációt az appok, szolgáltatások számára.

A CopperheadOS ROM letölthető és telepíthető a Google számos Nexus készülékére. A Copperhead tavaly már olyan lehetőséget is kínált, amely keretében előretelepítve adta a rendszert a Nexus 5X és a Nexus 6P modelleken.

A Google ezeket nyugdíjazta, és a Copperhead is továbblépett. Emiatt már Google Pixelt is lehet venni úgy, hogy rögtön a CopperheadOS tölt be a bekapcsolás után.

Mindez nem olcsó mulatság. 1049 dollárba kerül a 32 GB-os modell, a 128 GB-os pedig 100 dollárral drágább. A Pixel XL verzióra még várni kell, de értelemszerűen drágább lesz.

A fejlesztők 400 dollárral kérnek többet, mint a Google. Mit adnak a pluszért? Támogatást és a megnyugvást, hogy az Android még biztonságosabb verziójának a fejlesztése tovább folytatódik.

A CopperheadOS egyébként a magánszféránkat is védi, ugyanis letiltja a Google minden szolgáltatását, ami adatokat küldene rólunk. Emiatt aztán Play Áruház sincs. Van viszont nyílt forráskódú F-Droid áruház.